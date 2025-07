Нетаняху: Тръмп може да изиграе ключова роля за спиране на огъня в Газа

И зраелският премиер Бенямин Нетаняху смята, че разговорите му с американския президент Доналд Тръмп утре ще спомогнат за постигане на напредък в преговорите за освобождаване на заложниците в Газа и за прекратяване на огъня, предаде Ройтерс, като припомни, че израелски екип пристигна днес в Катар за възобновяване на тези преговори.

Израелските преговарящи, които участват в договарянето на примирие, имат ясни инструкции да постигнат споразумение за прекратяване на огъня при приетите от Израел условия, заяви Нетаняху, преди да отпътува днес за Вашингтон.

