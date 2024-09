120 години затвор грозят лекар, обвинен за смъртта на Матю Пери

С ъдия постанови, че лекар и жена, известна като „Кетаминовата кралица“, ще бъдат изправени пред съда за смъртта на Матю Пери през следващата година.

В понеделник окръжният съдия на Калифорния Шерилин Мир Гарнет постанови, че Салвадор Пласенсия и Джасвин Санга ще бъдат изправени пред съвместен процес на 4 март следващата година. За 19 февруари е насрочено и изслушване в рамките на досъдебното производство.

Двамата са сред петимата души, на които са повдигнати обвинения за смъртта на звездата от „Приятели“, който почина от „острия ефект на кетамин“ на 28 октомври на 54-годишна възраст.

Jasveen Sangha, allegedly referred to by some as the "Ketamine Queen," has been accused of supplying Matthew Perry’s assistant with the dose that killed the late actor.



For VF, @danmadler takes stock of the characters charged in connection with the ‘Friends’ star’s death.



🔗:… pic.twitter.com/8WVnhQtHHp