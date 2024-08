Един от лекарите, обвинени по делото на Матю Пери, е приел споразумение за признаване на вина

Е дин от лекарите, обвинени във връзка със смъртта на Матю Пери, е приел споразумение за признаване на вина, съобщи "Контакт мюзик".

Марк Чавес трябва да се признае за виновен по едно обвинение за наркотици, след като беше обвинен в заговор за разпространение на кетамин, а съдия Жан Розенблут се съгласи да разреши сключването на споразумението.

Той също така разреши на лекаря да остане на свобода под необезпечена гаранция от 50 000 долара с определени условия, включително предаване на паспорта му.

"Той се опитва да направи всичко възможно, за да поправи грешката, която се е случила тук. Прави всичко възможно, за да сътрудничи, да помогне в тази ситуация, и се разкайва изключително много. Той прави всичко, което е по силите му, за да сътрудничи и да помогне в тази ситуация. Пери беше всеобщо обичан и е срамно това, което се случи", заяви пред репортери извън съда адвокатът на Чавес Матю Бинингер.

Смъртта на Матю Пери разкри кетаминовия "див запад" на Холивуд

Бинингър е заявил, че Чавес се е съгласил на споразумение, защото федералните следователи "са свършили отлична работа в разследването си".

