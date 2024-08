Смъртта на Матю Пери разкри кетаминовия "див запад" на Холивуд

К ачвайки се в джакузито си в задния двор, което гледа към планините Санта Моника, Матю Пери изрича думите, които в крайна сметка ще доведат до смъртта му: "Инжектирайте ме с много".

По-късно съдебните документи ще разкрият, че инжекцията е доза кетамин, упойка с рецепта и халюциноген, който става популярен с употребата си за лечение на депресия и тревожност. Това е била третата инжекция на актьора за деня.

(Видеото е архивно: Матю Пери - инжектиран с кетамин над 20 пъти в последните дни от живота си?)

Часове след тази фатална доза актьорът от "Приятели" е намерен потопен с лице надолу в джакузито си. Медиците го обявяват за мъртъв на място, като съдебен лекар установява, че кетаминът е основната причина за смъртта му.

Подробностите за последния ден на Пери на 28 октомври 2023 г. бяха разкрити в съдебни документи след полицейско разследване, което в крайна сметка доведе до обвинения на петима души във връзка със смъртта му.

Matthew Perry would've been 55 today. Happy birthday to him, and hope he's resting in peace ❤️ pic.twitter.com/D3oMKDbmrf — A Shot. (@justashottt_) August 18, 2024

Документите предлагат задълбочен поглед от страна на правоприлагащите органи върху пристрастяването на Пери към наркотиците, с което той се бори в продължение на десетилетия, и поглед към тайната престъпна мрежа за кетамин в Холивуд.

Лекари и експерти разкриват пред BBC, че нарастването на популярността на кетамина през последните години е довело до експлозия на пазара с разширяването на клиниките за кетамин и онлайн услугите, предлагащи лесен достъп до лекарството с рецепта, както и процъфтяващия пазар на незаконни лекарства.

"Супер лесно е да се вземе-независимо дали е под масата или по лекарско предписание", каза д-р Дейвид Махджуби, който е президент на Американския съвет на лекарите по кетамин.

"Имам известни клиенти, които получават рецепта от мен. Супер лесно е, изобщо не е трудно.", допълва той.

Matthew Perry’s autopsy reveals ‘Friends’ star had as much ketamine in his system as a surgical patient https://t.co/NeJwdwNZ05 pic.twitter.com/UUHnahsWoe — New York Post (@nypost) December 16, 2023

Подземна мрежа

Федералните власти заявиха, че разследването на смъртта на Пери е разкрило "широка подземна престъпна мрежа" от доставчици на наркотици, които разпространяват големи количества кетамин в Лос Анджелис.

Федералните съдебни документи описват подробно последните месеци на живота на Пери и прехода от лечението му в клиника за депресия и тревожност, където лекар му предписва лекарството и следи за странични ефекти, до пристрастяване, което накрая и го убива.

Пери беше честен за проблемите си със зависимостта, които произтичат от десетилетия - дори до времето, когато играеше Чандлър Бинг в "Приятели". Ако наркотик влезе в живота му, той сякаш се пристрастяваше на мига.

Но в мемоарите си "Приятели, любовници и голямото ужасно нещо" той казва, че най-накрая е чист, а според някои източници, Пери не е взимал наркотици от 19 месеца.

Някъде по това време той започва да получава терапия с кетамин.

Федералното разследване установи, че в продължение на близо два месеца преди смъртта си Пери е закупил десетки флакони кетамин за хиляди долари.

През трите дни преди смъртта му асистентът му го инжектира поне шест пъти на ден с кетаминови инжекции.

Петима души бяха арестувани в разследването, трима от които вече се признаха за виновни по обвиненията, които са им повдигнати. Общо групата е изправена пред 23 обвинения за смъртта на Пери.

Кенет Ивамаса: Личният асистент на Пери се призна за виновен по едно обвинение в заговор за разпространение на кетамин, причиняващ смърт. Той признал, че е помогнал на Пери да намери кетамин и многократно му е инжектирал наркотика, включително дозата, която го е убила.

Д-р Салвадор Пласенсия: Лекар, обвинен, че е снабдявал Пери с големи количества кетамин, инжектирал го многократно - включително на обществен паркинг - и е научил асистента му как да го инжектира с дози. Той не се призна за виновен по всички обвинения срещу него, произтичащи от смъртта на Пери.

Д-р Марк Чавес: Лекар, който се призна за виновен по едно обвинение в заговор за разпространение на кетамин. Той призна, че е продавал кетамин на д-р Пласенсия, включително лекарства, които е отклонил от клиника за кетамин.

Джасвин Сангха, описана от органите на реда като "Кралицата на кетамина": дилър, за която се твърди, че работи със знаменитости и клиенти от висок клас. Тя е обвинена, че е доставяла наркотиците, които в крайна сметка убиват Пери. Властите нахлуха в дома й и откриха това, което нарекоха "магазин за наркотици" с десетки флакони кетамин и хиляди хапчета. Тя не се призна за виновна по всички обвинения срещу нея, включително заговор за разпространение на кетамин и разпространение на кетамин, довело до смърт.

‘Ketamine Queen’ Jasveen Sangha may have referred to late Matthew Perry by code name ‘Chandler’ https://t.co/Y2QLgqdxp6 pic.twitter.com/78zGKUpFgn — Page Six (@PageSix) August 22, 2024

Ерик Флеминг: Посредник, който според властите е получил наркотици от г-жа Сангха и ги е раздал на Пери и неговия асистент. Той се призна за виновен по едно обвинение в заговор за разпространение на кетамин и едно обвинение за разпространение на кетамин, довело до смърт.

Сангха "се занимава само с висок клас и знаменитости", каза Ерик Флеминг.

Много лекари и експерти, които разговаряха с BBC за тази история, говориха за токсичната връзка между знаменитостта и медицината.

The negligence in this case is mind boggling and reveals some of the potential perils of "psychedelic" drugs that also happen to be drugs of abuse.https://t.co/WcFaSNvkXk pic.twitter.com/i8XoTZK7O9 — Joe Pierre, MD (@psychunseen) August 21, 2024

"ВИП лечението обикновено не е най-доброто лечение", каза д-р Джерард Санакора, директор на Програмата за изследване на депресията на университета Йейл.

"Лекарите също са хора и въпреки полагането на клетвата на Хипократ, не всеки я спазва", добави той, признавайки, че лекарите могат да "загубят перспектива, когато имат VIP клиент" и има обещания за покани за големи партита или дарения за изследователски програми или благотворителни организации.

Д-р Махджуби, който управлява две клиники за кетамин в Калифорния, включително една в Лос Анджелис, каза пред ВВС, че когато знаменитостите са ваши пациенти, нормалните граници могат да бъдат трудни за поддържане.

Той каза, че лекува една неназована знаменитост, на която предлага номера на мобилния си телефон в случай на спешни случаи.

Пациентът "непрекъснато се опитваше да ме моли за услуги - "хей, попълни ми рецептата" - и то в неделя вечер".

"Казах му: "Вижте, моля, изпращайте ми имейл за всичко, свързано с медицината" и го блокирах", каза д-р Махджуби.

Той също така каза, че е видял как кетаминът се е превърнал в "предпочитан" парти наркотик за знаменитости, които смятат, че е по-безопасен от нещо като кокаин, който може да бъде смесен със смъртоносни наркотици като фентанил.

Друг лекар от Лос Анджелис, който управлява няколко центъра за управление на болката - друго състояние, за което се предписва кетамин - нарече продаването на кетамин новият "див запад".

Всеки иска да бъде "лекар на звездите тук", обясни лекарят. Някои ще стигнат дотам, че ще предложат безплатно лечение или ще затворят клиниката или офиса си за частен достъп, всичко това с надеждата, че знаменитият пациент ще публикува за лечението си в социалните медии.

Много от тези звезди са "свикнали да им се казва "да", каза той.

"Ако не го направите, те просто ще отидат при някой друг, който ще им даде това, което искат."

Да бъдеш заобиколен от хора, които казват само "да" може да има последици, променящи живота, каза Гарет Браукман, изпълнителен директор на Alta Centers, център за рехабилитация и детоксикация в Холивуд.

Около 20% до 30% от пациентите работят във филмовата индустрия.

Той каза, че е видял нарастване на пристрастяването към кетамин, но то не изпреварва често злоупотребяваните вещества като алкохол, кокаин и опиати.

"Хората често влизат в изкуството заради неща, които са преживели - много време това е травма", каза г-н Браукман. Когато добавите доста "нормализираната" култура на наркотиците в Лос Анджелис и достъпа на знаменитостите, "това е перфектната рецепта за пристрастяване", каза той.

Началото на нова епидемия от рецепти?

Едно просто търсене в Google за "рецепта за кетамин" разкрива няколко реклами за онлайн компании, рекламиращи ползите от "психеделичната терапия" за лечение на заболявания от депресия и тревожност до лаймска болест и хронична болка, някои от които предлагат абонамент само за 100 долара на месец, за да получат наркотика.

Един проблем: лекарството не е одобрено за лечение на тези състояния.

Matthew Perry's doctor charged with supplying ketamine to return to work https://t.co/nbIuuRAPsT pic.twitter.com/4IPsT23q42 — Mirror Celeb (@MirrorCeleb) August 22, 2024

Американската администрация по храните и лекарствата - регулаторната агенция, отговорна за одобряването на лекарствата и гарантирането, че те са безопасни- е одобрила кетамин само за обща анестезия, използван под грижите на лекар.

През 2019 г. FDA одобри лекарство за спрей за нос, което е направено от кетамин и одобри употребата му за лечение на депресия, стига лекарството да е съчетано с допълнителна терапия и да се прилага под прякото наблюдение на лекар. Лекарят трябва също така да наблюдава пациента в продължение на два часа след приема на дозата за потенциални странични ефекти, които включват халюцинации, чувство за откъсване от реалността и повишено кръвно налягане.

Но тези онлайн клиники са използвали сивата зона в регулациите, за да продават рецепти за кетамин директно на потребителите, казват експерти.

Докато рекламните разпоредби на FDA ограничават фармацевтичните компании, които "произвеждат, разпространяват или опаковат", те не ограничават нови стартиращи фирми, като онлайн "уелнес" клиники.

"Това е много сложно нещо - това е почти вратичка", каза д-р Санакора пред ВВС.

Лекари и експерти казват, че пазарът изглежда процъфтява по време на пандемията, когато онлайн телездравните услуги, клиниките и домашните грижи се разпространиха.

Лекарят по управление на болката, каза, че някои от тези компании са структурирани по начини, които "не искат хората да се оправят", а по-скоро да ги държат на абонаменти за рецепти, които поддържат парите.

"Това излезе извън контрол", каза той.

Д-р Санакора, който е изучавал и изследвал как кетаминът може да се използва за лечение на депресия, казва, че има много доказателства за ефикасността на лекарството. В момента се провеждат тестовена лекарства, за да се тестват плюсовете на лечението с кетамин за резистентна на лечение депресия.

Но независимо от ползите си, кетаминът идва с рискове, като припадъци и смърт, oтбеляза Д-р Санакора пред ВВС.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase