1100 души в неизвестност след пожара на хавайския остров Мауи

Х иляда и сто души остават в неизвестност - две седмици след опустошителния пожар на хавайския остров Мауи, предаде Франс прес, като се позова на американското Федерално бюро за разследване (ФБР).

То призова роднините на изчезналите да дадат ДНК проби, за да помогнат за тяхното издирване.

Between 500 and 1,000 people are missing after the fires in #Hawaii On the Hawaiian island of Maui, rescuers continue to eliminate the consequences of large-scale forest fires. pic.twitter.com/oUQKnhOfgt

До момента е потвърдена смъртта на 115 човека.

Пожарът на Мауи е най-смъртоносният в САЩ през последния един век, отбелязва АФП.

Огнената стихия унищожи почти напълно Лахайна. Историческият град, който е популярен сред туристите, имаше население от 12 хиляди души преди пожара, който вероятно е най-смъртоносното природно бедствие на Хавайските острови в историята.

From stories of grief, we’ve seen so many stories of hope and heroism, of the aloha spirit. Every emergency responder put their life on the line to save others.



That’s Maui. That’s America. And to the people of Hawai'i, we’re with you for as long as it takes, I promise you. pic.twitter.com/y1qY22V8h9