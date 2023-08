Нови разкрития около бедствието в Хавай: Лъчево оръжие ли опустоши Мауи

В социалните мрежи се разпространиха снимки и видеа с опустошенията от пожарите. Но не всички от тях са истински – някои нямат нищо общо с пожарите на Хавайските острови, а по-скоро с конспиративни теории. Сред тях е например твърдението, че горските пожари са били съзнателно предизвикани. Затова от DW се наеха да направят анализ на фактите и да разсеят съмненията. Ето какво разкриха:

Твърдение: Горските пожари на остров Мауи са предизвикани от лъчево оръжие

Проверка на фактите: не е вярно

Тази снимка от мрежата показва светлинен лъч, който стига от небето до земята. В долния край се вижда пушек. Вижда се още зелена хълмиста местност и плаж, който би трябвало да е някъде на Хаваите. Под нея има текст: „Вероятно този лъч е заснет преди избухването на пожарите на Хаваите. Може ли някой да потвърди това?“

Другата снимка, също показваща светлинен лъч от небето до земята, се разпространява в социалните мрежи с твърдението: „Без отговор остава въпросът дали пораженията от горските пожари на Хаваите са причинени от лъчеви оръжия“.

Тези две снимки са използвани, за да се разпространява фалшивото твърдение, че последните горски пожари на Хаваите били причинени от лъчеви или топлинни оръжия. Става въпрос за ново поколение оръжейни системи с лазерни лъчи, които с насочен сноп енергия могат да обезвреждат, повреждат или унищожават военни цели.

Огнена следа от изстрелване на ракета

Нито едно от изображенията не е свързано по какъвто и да е начин с горските пожари. Всъщност те са от 2018 година. Първото изображение показва изстрелването на ракетата Falcon 9 на SpaceX на 22 май 2018 г. в Калифорния в тогавашната военновъздушна база на САЩ Ванденберг. То може да бъде проследено с помощта на обратно търсене на изображения. Първоначално снимката е публикувана в профила на SpaceX в Инстаграм.

Втората снимка също няма нищо общо с горските пожари в Мауи. Това отново може да бъде проследено с помощта на обратно търсене на изображения и показва контролиран пожар в петролна рафинерия в Охайо на 16 януари 2018 г. Снимката е от коментар във Фейсбук към публикация на местния вестник „The Canton Repository“ с молба към жителите да споделят снимки на пожара в рафинерията. Въпросната снимка е качена от потребител на име Травис Секрест.

We all know what this is. It is clear as day that we are not looking at a natural disaster but rather a man made one. What you see is a result of Directed Energy Weapons in action. #DEW pic.twitter.com/R2LjXnjVg0