"Капитализмът на бедствията в най-добрата му форма": Борбите в Мауи разпалва нови страхове

В туристическата брошура на Хавайските острови огънят и водата са предимствата на вулканичния рай, където тече лава и има водопади.

Но след като стотици хора все още не са открити в изпепеленото сърце на Лахайна и има толкова много притеснения кога и как да се възстановят, горските пожари в Мауи отново разпалиха вековна борба за прясна вода и кой да я получи.

"В продължение на много години на Мауи е имало голям конфликт за водата", заяви губернаторът на Хавай Джош Грийн в една от първите си изяви след пожара. "Важно е да бъдем честни по този въпрос. Хората са се борили срещу пускането на вода за борба с пожарите. Оставям това на вас да го проучите".

Изявлението възмути защитниците на опазването на природата и културата, особено след като дойде по петите на писмено искане от страна на влиятелната West Maui Land Company за спиране и изменение на трудно извоюваните права на Лахайна върху водата.

С декларация за извънредно положение Грийн удовлетвори искането и заяви пред "Ню Йорк Таймс", че "твърде много сме се наклонили" към водните права за природата и местните жители.

