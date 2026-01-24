Пари

Чейндж бюрата вече нямат право да обменят левове за евро

Това става ясно от изменения в наредбата, публикувана в Държавен вестник

24 януари 2026, 09:38
Ч ейндж бюрата нямат право да обменят левове за евро. Това става ясно от изменения в наредбата, която контролира работата им, публикувана в Държавен вестник миналата седмица.

Над 10 млрд. лв. още са в обращение

Според бранша забраната не е била обсъдена с тях, а за новите правила разбират едва след 13 януари, когато те са обнародвани, предава NOVA.

От министерството на финансите уточняват, че промените се налагат заради това че от 01 януари 2026 г. официалната валута у нас вече е еврото. До края на януари, периодът в който левът продължава да е в обращение, обменните бюра могат да заменят левове за всички видове валути, но не и за евро.

С лев може да се купят американски долари или турски лири например.

Ето къде да обмените стотинките си в евро лесно

След 1 февруари и тези сделки вече няма да са възможни в чейндж бюрата. Те въобще няма да могат да приемат левове. 

Според финансовото ведомство Законът за въвеждане на еврото вменява задължения на банките и на пощите да обменят левовете по фиксирания курс, без такси 6 месеца, но в него не е регламентирано и обменните бюра да правят това. 

Централните банки ще обменят левове в еврозоната до 2 март

Те ще могат да продължат да работят с валутите, които предлагат и еврото, но не и с лев, тъй като той вече няма да е разплащателно средство. За обменните бюра не важи и фиксираният курс на еврото към останалите валути, който се публикуват от БНБ.

Тарифите на чейндж бюрата могат да се отклоняват с 5% от официалните фиксинги.

Източник: NOVA    
