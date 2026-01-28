Пари

За първи път от 2021 г. насам: Курсът на еврото се повиши до 1,20 долара

Единната европейска валута исторически се търгуваше средно под 1,20 долара за едно евро от създаването ѝ през 1999 г.

28 януари 2026, 07:23
З а първи път от средата на 2021 г. насам курсът на еврото се повиши вчера до 1,20 долара, което бе предизвикано от оттеглянето на инвеститорите от американския долар, набрало скорост от началото на тази година, предаде Ройтерс. (Във видеото: Българското евро обикаля Европа – от Мадарския конник до цитат на Веселин Маринов)

 

Еврото поскъпна с 1,4% до 1,2049 долара за едно евро, което е най-високата му стойност от юни 2021 г. насам.

Еврото поскъпна спрямо долара

Единната европейска валута исторически се търгуваше средно под 1,20 долара за едно евро от създаването ѝ през 1999 г. Но това е много по-ниско от рекордните 1,60 долара за едно евро през 2008 г.

Непредсказуемият подход на президента на САЩ Доналд Тръмп към търговията, международните отношения и фискалната и паричната политика от началото на втория му мандат през 2025 г. накара някои инвеститори да искат да ограничат експозицията си към активи като щатския долар.

Ще направи ли Тръмп Европа отново велика?

Европейските валути основно са облагодетелствани от това намаляване на експозицията към долара. През последните 12 месеца еврото поскъпна с 14%, швейцарският франк - с 15%, а шведската крона - с почти 20%.

Източник: БТА/Светослав Танчев    
