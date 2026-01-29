Пари

КЗП: Търговците да се снабдят с достатъчно евромонети

Комисията ще продължи със засилените проверки и за необосновано покачване на цените

29 януари 2026, 12:43
За първи път от 2021 г. насам: Курсът на еврото се повиши до 1,20 долара
Остават пет дни до края на разплащанията с левове
Чейндж бюрата вече нямат право да обменят левове за евро
Фискалният съвет отчете: Преходът към еврото в България протича спокойно и организирано
Координационният център към Механизма за еврото: Не чакайте последния момент, за да превалутирате левовете си
Как можем да получим допълнителна пенсия в размер на над 760 евро
Приеха промени в нормативните актове, свързани с въвеждането на еврото
Координационният център за еврото: Почти 50% от левовете вече са изтеглени от обращение

КЗП препоръчва на търговците да си набавят достатъчно количество монети в евро. Тези, които не спазват правилата за двойно обозначаване, правилно превалутиране, прозрачно ценообразуване или други изисквания на Закона за еврото, подлежат на санкции от страна на КЗП и останалите контролни органи.  

Внимание с еврото: Как търговци могат да ви подведат с цените

Комисията ще продължи със засилените проверки и за необосновано покачване на цените. При установяване на такова, търговците имат пет работни дни да докажат икономическата обосновка за това. 

КЗП и НАП започват масови проверки в търговските обекти

От 1 февруари еврото става единственото законно платежно средство в България. Левът спира да бъде валута за плащане, а еврото става единственото законно средство за разплащане за стоки, услуги и задължения.

Потребителите трябва да плащат в евро, а търговците да приемат, обслужват плащания и връщат ресто само в евро. Възможността за плащания в двете валути изтича на 31 януари.

Въпроси и отговори за еврото: Как ще разбера каква е промяната в цените?

Законът за въвеждане на еврото обаче задължава цените да се показват както в евро, така и в лева до 8 август 2026 г.  

От КЗП апелират гражданите да продължават да подават сигнали и жалби на горещия телефон 0700 11 122, на място в офисите на КЗП в цялата страна, чрез сайта kzp.bg или през мобилното приложение.

Източник: КЗП    
КЗП евро лев търговци цени
