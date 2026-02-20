Свят

Секс, лъжи и „руски компромат“ взривиха Унгария преди изборите

20 февруари 2026, 10:52
Секс, лъжи и „руски компромат“ взривиха Унгария преди изборите
Петер Мадяр   
П олитическото напрежение в Унгария достигна критична точка, след като интимна снимка на опозиционния лидер Петер Мадяр се появи в интернет в началото на февруари. Скандалът, определен от Мадяр като „класическа руска операция за компрометиране“, избухна в момент, когато неговата партия „Тиса“ води в проучванията преди решителните общи избори на 12 април 2026 г.

„Меденият капан“ и сянката на тайните служби

Мадяр твърди, че снимката е част от незаконно заснето видео от август 2024 г., когато той е бил в интимна обстановка с бившата си приятелка Евелин Фогел. Според него в апартамента са проникнали външни лица, които са инсталирали подслушвателни устройства и камери.

„Това е чиста проба компромат по руски модел. Нямам от какво да се срамувам, но е възмутително, че държавният апарат се използва за шпионаж в спалните на политическите опоненти“, заяви Мадяр във видеообръщение. Той допълни, че целта е да бъде дискредитиран като мощен съперник на Виктор Орбан, чието управление е сериозно разклатено от икономически проблеми и корупционни разкрития.

Промишленият сектор в центъра на дебата: Предизвикателства пред екологичните стандарти

Според Петер Мадяр и разследващи журналисти, личният скандал има за цел да отклони фокуса от по-значими обществени теми, включително текущите дебати около екологичния надзор в големите производствени бази в град Гьод. Дискусията се нажежи след изтичането на информация, свързана с вътрешни доклади за индустриалната зона:

Мониторинг на здравето: Данни от 2022 г. сочат, че при рутинни проверки на служители в сектора са регистрирани завишени нива на тежки метали. Тези резултати повдигнаха въпроси относно ефективността на предпазните средства и протоколите за здраве при работа.

Регулаторен натиск: Публикациите цитират измервания в части от индустриалните мощности, според които нивата на определени елементи като никел и кобалт са надвишили технологичните норми. Това постави на изпитание местните екологични регулатори и тяхната способност за навременна реакция.

Инвестиции срещу контрол: Опозицията твърди, че изпълнителната власт е била информирана за тези предизвикателства още през 2023 г. Основният упрек към кабинета е, че в стремежа си да запази стратегическите инвестиции за милиарди евро, държавният контрол върху екологичните стандарти е останал на заден план.

Предизборна битка на живот и смърт

Опозицията обвинява правителството, че поставя икономическия растеж над здравето на нацията. От своя страна, управляващата партия ФИДЕС отрича всякаква намеса в личния живот на Мадяр, определяйки твърденията му като „предизборен театър“.

„Хората трябва да избират между управление, което ги трови в името на печалбата, и промяна, която гарантира сигурност“, обяви Мадяр на митинг в Будапеща. Резултатите от 12 април ще покажат дали интимният скандал ще успее да отклони вниманието, или токсичната истина за завода в Гьод ще се окаже фатална за управлението на Орбан.

Източник: Reuters, Telex, Insight Hungary    
