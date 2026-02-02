Пари

Бюджетният дефицит на България за 2025 г. е 3,1%

2 февруари 2026, 13:49
Б юджетният дефицит на България достигна 3,1 на сто на касова основа за 2025 година, става известно от съобщение на сайта на Министерството на финансите. На база на данните от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) за 2025 г. е дефицит в размер на 6,828 млрд. лева.

Министерството на финансите отчете дефицит от над 6 млрд. лв.

От финансовото министерство отбелязват, че

въпреки множеството коментари за значително влошаване на бюджетното салдо спрямо индикативната цел за годината (дефицит в размер на 3 на сто от прогнозния БВП), бюджетната година приключи с минимално отклонение от едва 0,1 на сто от прогнозния БВП. 

Предвид предизвикателствата, в хода на изпълнението на бюджета бяха положени съществени усилия както по отношение на увеличаването събираемостта на приходите, така и за спазване на бюджетната дисциплина по отношение на разходите, пише в съобщението.

Дефицитът по бюджета е 572 млн. лв. в края на ноември

Основни параметри по консолидираната фискална програма за 2025 г.

На база на данните от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет приходите, помощите и даренията по КФП за 2025 г. са в размер на 86,086 млрд. лв., което е 95,4 процента от годишните разчети. Съпоставени с предходната година, постъпленията нарастват с 14,071 млрд. лв. (19,5 на сто), което е най-високият номинален ръст на приходите за последните няколко години. За това принос имат най-вече данъчните приходи, които нарастват спрямо 2024 г. c 15,3 на сто (8,986 млрд. лв. в номинално изражение). Неданъчните приходи нарастват с 2,168 млрд. лв. спрямо 2024 г., а постъпленията в частта на помощите и даренията са повече с 2,916 млрд. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската в бюджета на ЕС) за 2025 г. възлизат на 92,914 млрд. лв., което е 96,1 процента от годишните разчети. 

За сравнение, разходите по КФП за 2024 г. бяха в размер на 78,178 млрд. лв., като следва да бъде взето предвид, че през месец февруари 2024 г. има отчетена трансакция по възстановяване на разходи от сметка за чужди средства на Министерството на регионалното развитие и благоустройството обратно към бюджета на министерството  в размер на 1,200 млрд. лв. При елиминирането на тази трансакция, с оглед съпоставимост на данните, разходите за 2025 г. нарастват с 13,535 млрд. лв. (17,1 на сто). Този ръст се дължи основно на нарастването при социалните и здравноосигурителните разходи (с 4,141 млрд. лв. или 11,9 на сто повече), както и при разходите за персонал (с 4,050 млрд. лв. или 20 на сто повече), капиталовите разходи и трансфери (3,514 млрд. лв. или с 43,9 на сто повече на съпоставима база) и други, пише в съобщението. 

Данните показват, че

високият ръст при капиталовите разходи се дължи основно на значителното нарастване на плащанията за проектите по сметките за средства от ЕС, като само по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) разходите и предоставените трансфери от Националния фонд към бенефициентите са в размер на 2,790 млрд. лв., допълват от МФ. Това означава, че само през 2025 г. разходите по ПВУ са близо два пъти по-високи спрямо общо отчетените плащания за предходните две години, което е резултат от предоговарянето на ПВУ и ускореното изпълнение по проектите през изминалата година, посочват от Министерството на финансите.

Вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена  към 31.12.2025 г. от централния бюджет, възлиза на 2,036 млрд. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Номиналният размер на държавния дълг, поет по реда на Закона за държавния дълг, към 31.12.2025 г. възлиза на 61,4 млрд. лв., а съотношението на дълга към БВП в края на декември 2025 г. е 27,8 процента.

Размерът на фискалния резерв към 31.12.2025 г. е 17,467 млрд. лв., в т. ч. 14,865 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 2,601 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други, се посочва в съобщението.

Източник: Мартин Леков, БТА    
България бюджетен дефицит МФ
