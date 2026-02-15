България

Схемата „лизингови коли“: Как българи плащат данъци за чужда собственост

Сценарият навсякъде е сходен: хора купуват коли „втора ръка“, които са редовно регистрирани в КАТ, но по-късно биват конфискувани, защото са собственост на чужди лизингови компании. Прокуратурата вече разследва и служители на Пътна полиция

15 февруари 2026, 11:23
Трогателните думи на единствената жена в групата на Калушев: „Вие сте светлината“

Трогателните думи на единствената жена в групата на Калушев: „Вие сте светлината“
След 5 години чакане: Едно българско село най-после ще има аптека

След 5 години чакане: Едно българско село най-после ще има аптека
Опасно време в неделя: Подгответе се за бури

Опасно време в неделя: Подгответе се за бури

"Забранен, но не забравен": Шествие в памет на ген. Христо Луков в София
Локомотив се запали край Русе, няма пострадали

Локомотив се запали край Русе, няма пострадали
Съдът остави в ареста мъжа, намушкал децата и майка си в кв.

Съдът остави в ареста мъжа, намушкал децата и майка си в кв."Подуяне"
Ботьо Ботев за Ивайло Калушев „Ламата“: Манипулативен, интелигентен и опасен

Ботьо Ботев за Ивайло Калушев „Ламата“: Манипулативен, интелигентен и опасен
Скрити такси и двойни паркинги: Кога потребителите плащат повече?

Скрити такси и двойни паркинги: Кога потребителите плащат повече?

С лед разследване на Мариета Николаева за схема с лизингови автомобили от чужбина, в редакцията на NOVA постъпиха десетки нови сигнали. Сценарият навсякъде е сходен: хора купуват коли „втора ръка“, които са редовно регистрирани в КАТ, но по-късно биват конфискувани, защото са собственост на чужди лизингови компании. Прокуратурата вече разследва и служители на Пътна полиция за нарушения при регистрацията на такива превозни средства.

„Светът ни се срина“: Историите на потърпевшите

Кристияна Кацарска купува семеен автомобил от частно лице, който вече е имал български номера. „Беше регистриран в КАТ, имаше софийски номер вече, така че ние не сме се усъмнили, че може да има нещо нередно“, разказва тя. Година и половина по-късно, след лек инцидент на пътя, разбират горчивата истина.

„Извикахме КАТ, а те ни казаха, че ПТП-то е най-малкият ни проблем, тъй като колата е обявена за издирване от Испания. Светът ни се срина“, спомня си Кристияна. Оказва се, че автомобилът е бил лизингов в Испания. Потърпевшата пита: „Как КАТ не разпознават фалшиви документи? Ние минаваме през нотариус и плащаме такси, а накрая се оказва, че документите са фалшиви. Значи някой трябва да си понесе отговорността“.

Аналогичен е случаят на Георги Димитров от Стара Загора. Той избира автомобил от автокъща в Пловдив за 58 000 лева. „Запалих колата, видях я, дадоха ми документи, проверих рамата – нищо не излизаше. Всичко ми се видя редно и реших да я купя“, разказва той. Въпреки реалната цена, по договор са записани едва 5500 лева по настояване на продавача.

Четири месеца по-късно полицията го спира и му съобщава, че колата е открадната от Нидерландия. В момента Окръжната прокуратура в Плевен проверява дали има данни за престъпление, извършено от служители на „Пътна полиция“ при първоначалната регистрация. Георги е категоричен: „Това е престъпен модел. Купуват такава кола, вкарват я, регистрират я няколко пъти, някой взима парите от продажбата и накрая колата им се връща“.

Семейството на Жана Стефанова от Ямбол, в което има трима онкоболни, също губи колата си. Купуват я от Димитровград и я ползват две години, преди Интерпол да я обяви за издирване заради запор в Италия.

Във Варна Ивелина Станкова преживява унижението да бъде свалена от колата си на границата с Турция. „Обясниха, че колата свети в червено. Всичко се провали, бяхме в шок“, споделя тя. Прокуратурата по-късно установява, че италианските документи са били с преправени символи

„Втора година си плащам гражданската и данъците без да ползвам колата си. Не мога да разбера защо разследващите не ми звъннаха, а трябваше да стигна до границата за такова унижение“, възмущава се Ивелина.

Абсурдът в Пловдив: 11 години данъци за чужда собственост

Най-дългогодишната сага е на Петя Митрева от Пловдив. През 2009 г. купуват кола за 13 000 лева. През 2014 г. са призовани в КАТ, където им съобщават, че колата е крадена от Испания.

„Автомобилът стои на наказателния паркинг вече 11 години. Физически не го притежаваме, прокуратурата отказва да ни го върне, но плащаме данъци за него“, разказва Петя. Тъй като колата е веществено доказателство, тя не може да бъде отписана от данъчната служба. „Пихме една студена вода тогава и продължаваме да я пием вече 11 години“, допълва тя.

Как работи схемата?

От полицията обясняват, че има сериозен ръст на продажбата на лизингови коли от чужбина. Схемата се възползва от два модела:

  • С оригинални документи: В някои държави ползвателят на лизинга получава оригиналните документи. Той вкарва колата в България, регистрира я и я продава, след което спира да плаща вноските и колата бива обявена за издирване.
  • С фалшификати: В държави, където лизингодателят не дава пълния набор документи, престъпниците изготвят професионални фалшификати.

На въпроса дали КАТ не може да установи измамата, отговорът е: „Ако фалшификатът е направен много добре, може да се направи пропуск“.

Само за миналата година полицията е установила общо 800 внесени и продадени крадени автомобила у нас. Колко от тях са по лизинговата схема, все още не е ясно.

По темата

Източник: Nova.bg    
схема с лизингови автомобили крадени автомобили фалшиви документи конфискувани коли Пътна полиция потърпевши автомобилни измами регистрация на автомобили данъци за коли лизингови схеми
Последвайте ни
Предлагат нови промени за приема в детска градина в София

Предлагат нови промени за приема в детска градина в София

Трогателните думи на единствената жена в групата на Калушев: „Вие сте светлината“

Трогателните думи на единствената жена в групата на Калушев: „Вие сте светлината“

Схемата „лизингови коли“: Как българи плащат данъци за чужда собственост

Схемата „лизингови коли“: Как българи плащат данъци за чужда собственост

Владимир Путин „няма още много време“, казва Зеленски, докато 73-годишният руски лидер изчезва мистериозно за седмица

Владимир Путин „няма още много време“, казва Зеленски, докато 73-годишният руски лидер изчезва мистериозно за седмица

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
EV може да не пленяват настоящите клиенти, но браншът трябва да гледа към младото поколение

EV може да не пленяват настоящите клиенти, но браншът трябва да гледа към младото поколение

carmarket.bg
Нови правила за собствениците на кучета и котки
Ексклузивно

Нови правила за собствениците на кучета и котки

Преди 3 дни
Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг
Ексклузивно

Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг

Преди 3 дни
12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си
Ексклузивно

12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си

Преди 3 дни
<p>Полезна функция на Windows 11, която не използваме</p>
Ексклузивно

Полезна функция на Windows 11, която не използваме

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Аня Пенчева с Мон Дьо

Аня Пенчева пред Мон Дьо: Истината, болката и 40 години в Народния театър

Любопитно Преди 21 минути

Оттук ли идват идеите на Тръмп за НАТО?

Оттук ли идват идеите на Тръмп за НАТО?

Свят Преди 27 минути

Идея, циркулираща в академичните среди, спомогна за оттеглянето на администрацията на Тръмп от Европа

АЕЦ „Козлодуй”

Спират шести блок на АЕЦ „Козлодуй”

България Преди 2 часа

Причината е подмяна на дефектирало предпазно мембранно устройство на сепаратор паропрегревател на турбината, която е разположена в конвенционалната, неядрена част на блока

Виктор Орбан

Виктор Орбан: ЕС, а не Русия, е истинската заплаха за Унгария

Свят Преди 2 часа

В речта си в събота Орбан сравни ЕС с репресивния съветски режим, който доминираше Унгария повече от 40 години през миналия век, и отхвърли убеждението на много европейски лидери, че руският президент Владимир Путин представлява заплаха за сигурността на континента

<p>Барак Обама с първи думи след расисткото видео на Тръмп</p>

Барак Обама с първи думи след расисткото видео на Тръмп

Свят Преди 3 часа

Бившият президент на САЩ косвено се обърна към расистко видео, публикувано в социалните медии на президента Доналд Тръмп, като каза на водещ на подкаст, че „срамът“ и „приличието“, които някога са направлявали държавните служители, вече са изгубени

Българският президент Илияна Йотова с дипломатът Николай Младенов

Илияна Йотова ще обяви дата на изборите в четвъртък

България Преди 3 часа

Снимката е илюстративна

Внимание, столичани! Променя се движението по бул. „Владимир Вазов“

България Преди 3 часа

Промените са свързани със строителството на участък от метрото и ще обхванат периода от 15 февруари до 15 август

Запалени огньове на Месни заговезни

Месни заговезни е! Огънят и люлките носят здраве

България Преди 4 часа

Днес православната църква почита и паметта на свещеномъченик Поликарп Смирненски

10 подаръка, които убиват романтиката на Свети Валентин

10 подаръка, които убиват романтиката на Свети Валентин

Любопитно Преди 4 часа

Ето списък с най-често срещаните гафове, които експертите и хората с опит силно съветват да избягваме

Как да прехвърляме задачи между Windows и Android

Как да прехвърляме задачи между Windows и Android

Технологии Преди 4 часа

Дълго време устройствата на Apple изтъкват възможността си за лесно продължаване на работата между компютър и смартфон например. Windows и Android също имат подобна функция, но тя е малко позната на повечето потребители

<p>15 февруари: Краят на пътя за &bdquo;Чаровния убиец&ldquo;</p>

15 февруари: Краят на пътя за „Чаровния убиец“

Любопитно Преди 4 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Венецуела освободи 17 политически затворници

Венецуела освободи 17 политически затворници

Свят Преди 12 часа

Венецуела постепенно освобождава задържаните след залавянето на президента Николас Мадуро от САЩ

Исторически връх за българския ски скок: Владимир Зографски с рекордно 10-о място на Олимпиадата

Исторически връх за българския ски скок: Владимир Зографски с рекордно 10-о място на Олимпиадата

България Преди 13 часа

32-годишният Зографски завърши с 277.3 точки след два опита от по 133.5 метра в комплекса в Предацо

БТА откри Национален пресклуб в Атина

БТА откри Национален пресклуб в Атина

България Преди 14 часа

Националният пресклуб на БТА в Атина е 44-ият в България и в чужбина и ще бъде дом на всички български медии и гръцките с интерес към България

Коя е Ким Джу Е – тийнейджърката, която може да стане следващият лидер на Северна Корея

Коя е Ким Джу Е – тийнейджърката, която може да стане следващият лидер на Северна Корея

Свят Преди 14 часа

През последната година Ким Джу Е става все по-видима в публичното пространство – присъства на ракетни изпитания заедно с баща си, а през 2025 г. участва и в парада „Денят на победата“ в Китай, което се възприема като нейния международен дебют

<p>Как действа отровата, с която може да е убит Навални</p>

Трудна за откриване и фатална: Как действа отровата, с която може да е убит Навални

Свят Преди 14 часа

Руските власти продължават да настояват, че смъртта на Навални е настъпила по естествени причини

Всичко от днес

От мрежата

Как кучетата откриват трюфели

dogsandcats.bg

Няколко важни урока за любовта, които да научим от котките

dogsandcats.bg
1

Порои и опасни бури в неделя

sinoptik.bg
1

Как се ухажват животните

sinoptik.bg

Любов напук на всичко! Меган и Хари на тайна вечеря в Бевърли Хилс

Edna.bg

Бебе на хоризонта. Екранната Джулия от “София ден и нощ” очаква първото си дете

Edna.bg

НА ЖИВО: Локомотив Пловдив – Черно море, съставите

Gong.bg

Пеп Гуардиола с нов апел след победата на Ман Сити във ФА Къп

Gong.bg

Схемата „Лизингови коли”: Десетки добросъвестни купувачи остават без автомобили и пари

Nova.bg

Порои и опасни бури в неделя

Nova.bg