Схемата „лизингови коли“: Как българи плащат данъци за чужда собственост

С лед разследване на Мариета Николаева за схема с лизингови автомобили от чужбина, в редакцията на NOVA постъпиха десетки нови сигнали. Сценарият навсякъде е сходен: хора купуват коли „втора ръка“, които са редовно регистрирани в КАТ, но по-късно биват конфискувани, защото са собственост на чужди лизингови компании. Прокуратурата вече разследва и служители на Пътна полиция за нарушения при регистрацията на такива превозни средства.

„Светът ни се срина“: Историите на потърпевшите

Кристияна Кацарска купува семеен автомобил от частно лице, който вече е имал български номера. „Беше регистриран в КАТ, имаше софийски номер вече, така че ние не сме се усъмнили, че може да има нещо нередно“, разказва тя. Година и половина по-късно, след лек инцидент на пътя, разбират горчивата истина.

„Извикахме КАТ, а те ни казаха, че ПТП-то е най-малкият ни проблем, тъй като колата е обявена за издирване от Испания. Светът ни се срина“, спомня си Кристияна. Оказва се, че автомобилът е бил лизингов в Испания. Потърпевшата пита: „Как КАТ не разпознават фалшиви документи? Ние минаваме през нотариус и плащаме такси, а накрая се оказва, че документите са фалшиви. Значи някой трябва да си понесе отговорността“.

Аналогичен е случаят на Георги Димитров от Стара Загора. Той избира автомобил от автокъща в Пловдив за 58 000 лева. „Запалих колата, видях я, дадоха ми документи, проверих рамата – нищо не излизаше. Всичко ми се видя редно и реших да я купя“, разказва той. Въпреки реалната цена, по договор са записани едва 5500 лева по настояване на продавача.

Четири месеца по-късно полицията го спира и му съобщава, че колата е открадната от Нидерландия. В момента Окръжната прокуратура в Плевен проверява дали има данни за престъпление, извършено от служители на „Пътна полиция“ при първоначалната регистрация. Георги е категоричен: „Това е престъпен модел. Купуват такава кола, вкарват я, регистрират я няколко пъти, някой взима парите от продажбата и накрая колата им се връща“.

Семейството на Жана Стефанова от Ямбол, в което има трима онкоболни, също губи колата си. Купуват я от Димитровград и я ползват две години, преди Интерпол да я обяви за издирване заради запор в Италия.

Във Варна Ивелина Станкова преживява унижението да бъде свалена от колата си на границата с Турция. „Обясниха, че колата свети в червено. Всичко се провали, бяхме в шок“, споделя тя. Прокуратурата по-късно установява, че италианските документи са били с преправени символи

„Втора година си плащам гражданската и данъците без да ползвам колата си. Не мога да разбера защо разследващите не ми звъннаха, а трябваше да стигна до границата за такова унижение“, възмущава се Ивелина.

Абсурдът в Пловдив: 11 години данъци за чужда собственост

Най-дългогодишната сага е на Петя Митрева от Пловдив. През 2009 г. купуват кола за 13 000 лева. През 2014 г. са призовани в КАТ, където им съобщават, че колата е крадена от Испания.

„Автомобилът стои на наказателния паркинг вече 11 години. Физически не го притежаваме, прокуратурата отказва да ни го върне, но плащаме данъци за него“, разказва Петя. Тъй като колата е веществено доказателство, тя не може да бъде отписана от данъчната служба. „Пихме една студена вода тогава и продължаваме да я пием вече 11 години“, допълва тя.

Как работи схемата?

От полицията обясняват, че има сериозен ръст на продажбата на лизингови коли от чужбина. Схемата се възползва от два модела:

С оригинални документи: В някои държави ползвателят на лизинга получава оригиналните документи. Той вкарва колата в България, регистрира я и я продава, след което спира да плаща вноските и колата бива обявена за издирване.

В някои държави ползвателят на лизинга получава оригиналните документи. Той вкарва колата в България, регистрира я и я продава, след което спира да плаща вноските и колата бива обявена за издирване. С фалшификати: В държави, където лизингодателят не дава пълния набор документи, престъпниците изготвят професионални фалшификати.

На въпроса дали КАТ не може да установи измамата, отговорът е: „Ако фалшификатът е направен много добре, може да се направи пропуск“.

Само за миналата година полицията е установила общо 800 внесени и продадени крадени автомобила у нас. Колко от тях са по лизинговата схема, все още не е ясно.