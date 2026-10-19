Работата след пенсия носи средно едва 9 евро отгоре

Общо 356 079 пенсии на работещи пенсионери са преизчислени служебно от 1 април 2026 г. Това сочат данните на Националния осигурителен институт (НОИ), публикувани в новия брой на неговия Информационен бюлетин. Броят им е със 7622 по-малък спрямо 2025 г., когато са били 363 701. За 79 781 души това е първо преизчисляване – повече от една пета от всички преизчислени пенсии тази година.

Основните изводи от данните

Работата след пенсия добавя, но скромно. Средната добавка при пенсиите за стаж и възраст е около 108 евро годишно, а най-многобройни са пенсиите с увеличение под 10 евро месечно. Данните потвърждават, че за повечето работещи пенсионери ефектът върху пенсията е малък.

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Спрямо средната пенсия добавката е малка. По последните данни на НОИ средният месечен размер на пенсията през август 2026 г. е 557,60 евро – с 39,31 евро (7,6%) повече от година по-рано. Средното увеличение от преизчисляването при пенсиите за стаж и възраст е около 1,6% от средната пенсия за страната. Това е над четири пъти по-малко от годишния ръст на средната пенсия.

Най-малко печелят хората с инвалидни пенсии. При пенсиите за инвалидност поради общо заболяване средната добавка е с над 40% по-ниска от тази при другите два вида пенсии. В същото време това е единствената група, която расте, и вече е над една трета от всички преизчислени пенсии. Все по-голяма част от работещите пенсионери получава най-малката добавка.

Добавката е трайна. Преизчисляването не е еднократна сума, а нов размер на пенсията, а докато човекът работи, то се повтаря всяка година.

Част от пенсионерите може да пропускат пари. Служебното преизчисляване отчита само стажа, не и заплатата. Пенсионерите с по-високи заплати, които разчитат само на него, рискуват да не получат всичко, което им се полага.

Работещите пенсионери с ново преизчисляване намаляват. Спадът е при пенсиите за стаж и възраст.

Как работи преизчисляването – накратко

Ако сте пенсионер и продължавате да работите, натрупаният след пенсионирането стаж може да увеличи пенсията ви. Това се отнася за пенсиите за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност поради общо заболяване и за трудова злополука или професионална болест.

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Възможностите са две. Служебното преизчисляване става автоматично всяка година от 1 април, без заявление, и отчита само допълнителния стаж. Преизчисляването по заявление отчита и стажа, и осигурителния доход след пенсионирането. И при двете преизчисляването става веднъж в календарната година.

За служебното преизчисляване НОИ ползва данните за стажа до 31 декември на предходната година, налични в системата му към 1 март. На практика това означава, че стажът, който трупате през 2026 г., ще влезе в пенсията ви от 1 април 2027 г.

Колко реално добавя преизчисляването

Средното увеличение тази година е 9,03 евро месечно при пенсиите за осигурителен стаж и възраст, 5,12 евро при пенсиите за инвалидност поради общо заболяване и 9,04 евро при пенсиите за трудова злополука и професионална болест.

Срещу миналогодишните данни (16,36 лв., 9 лв. и 13,12 лв.) преизчислени по фиксирания курс, това е ръст на средната добавка при трите вида пенсии. При пенсиите за стаж и възраст тя се увеличава от около 8,36 евро на 9,03 евро, при инвалидните пенсии поради общо заболяване – от около 4,60 на 5,12 евро, а при пенсиите за трудова злополука – от около 6,71 на 9,04 евро.

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Средните стойности обаче крият голяма разлика между отделните хора. Най-голяма е групата с увеличение между 1,01 и 10 евро – 134 778 пенсии. Тя е почти три пъти по-голяма от следващата група. Още 48 738 са с добавка между 10,01 и 20 евро, а 10 262 – до 1 евро. Над 20 евро е увеличението при 11 717 пенсии.

Рекордните увеличения са 184,55 евро на месец за пенсия за осигурителен стаж и възраст, 149,14 евро за пенсия за инвалидност поради общо заболяване и 59,24 евро за пенсия за трудова злополука.

Кой печели повече

При повечето пенсионери (162 358) е зачетен стаж между 1 и 12 месеца, а при 134 645 – между 1 и 5 години. Пенсионерите, на които е зачетен стаж под месец, са намалели до 17 915 от 31 412 година по-рано.

Логиката е проста: колкото повече стаж сте натрупали след последното преизчисляване, толкова по-голяма е добавката. Затова при хората, които работят цяла година, ефектът е осезаемо по-голям от този при кратки или прекъснати договори.

Служебно или по заявление: кое е по-изгодно

При преизчисляването по заявление НОИ изчислява нов индивидуален коефициент, който включва и осигурителния доход след пенсионирането. По правилата, ако новият коефициент е по-висок от досегашния, пенсията се преизчислява и с дохода. Ако е по-нисък, тя се преизчислява само със стажа – тоест както при служебното преизчисляване.

Изводът за пенсионерите е, че подаването на заявление не може да ги постави в по-лошо положение спрямо служебното преизчисляване, а при по-високи заплати може да донесе повече. Данните го потвърждават: от 63 497 пенсии, преизчислени по заявление от януари до юли 2026 г., при 21 906 (34,5%) отчитането на стажа и дохода е било по-благоприятно за хората.

Предимството на заявлението е и във времето. Пенсията се преизчислява от първо число на месеца след подаването му и после всяка година на същата дата, докато човекът работи и се осигурява. Заявлението се подава еднократно в териториалното поделение на НОИ – в свободен текст или по образец УП-28, а може и заедно със заявлението за отпускане на пенсия.

Трябва да се има предвид едно условие. Ако към датата на преизчисляването няма данни за нов стаж и доход, НОИ издава отказ и заявлението губи действие. Тогава при нов стаж следващата година пенсията ще бъде преизчислена служебно от 1 април, а за отчитане и на дохода трябва да се подаде ново заявление.

Тази година на преизчисляване по заявление подлежат 100 624 пенсии при 91 298 през 2025 г.

Какво показват тенденциите

След две поредни години на ръст броят на служебно преизчислените пенсии намалява. Той се увеличава от 335 932 през 2023 г. до 363 701 през 2025 г., а тази година спада с 2,1%.

Спадът идва изцяло от пенсиите за осигурителен стаж и възраст. Те са 220 590, с 13 495 (около 5,8%) по-малко от година по-рано. Пенсиите за инвалидност поради общо заболяване продължават да растат – до 134 620, с 5933 повече. Делът им сред всички преизчислени пенсии нараства от 33% през 2024 г. до 37,8% тази година. При пенсиите за трудова злополука и професионална болест има спад до 869 от 962 през 2024 г.

Къде са най-много работещите пенсионери

Най-много служебно преизчислени пенсии има в София-град (71 784), Пловдив (31 216), Варна (21 777) и Бургас (17 476). Най-малко са в Силистра (5469), Видин (4710), Разград (4503) и Търговище (3514).

Спрямо 2021 г. най-голям ръст отчитат Кърджали (+51,8%), Враца (+40,6%) и Благоевград (+35%), а най-слаб – Стара Загора (+7,2%), Разград (+2,8%) и Ямбол (+1,7%).

При преизчисляването по заявление отново води София-град – 23 919 пенсии, с 1976 повече от миналата година, следвана от Пловдив (10 810), Бургас (5578), Стара Загора (5532) и Варна (4987).

Как да проверите новия си размер

Разпорежданията за служебното преизчисляване се връчват при поискване. Те са достъпни и през Единния портал за електронни услуги на НОИ с ПИК на НОИ, ПИК на НАП или квалифициран електронен подпис. Срокът за обжалване тече от датата на връчването.