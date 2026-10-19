Парите ни

Пенсионните фондове искат да са партньор на държавата, но поставят условия

17 млрд. евро пенсионни спестявания - до 10% могат да отидат в пътища, енергетика и ВиК

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

19 октомври 2026, 17:57
Пенсионните фондове искат да са партньор на държавата, но поставят условия
Източник: istock

Пенсионните фондове могат да бъдат стабилен партньор на държавата в развитието на икономиката, включително чрез прозрачни и целесъобразни инвестиции в публични компании, базирани на проекти в енергийната, транспортната, дигиталната, социалната, водната и други видове инфраструктура. Това заяви представителят на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО) Мирослав Маринов в доклад пред XVI национална научно-практическа конференция „Актуални проблеми на застраховането и осигуряването – 2026“ в Стопанската академия „Димитър А. Ценов“ в Свищов.

Дружествата управляват нетни активи за над 17,17 млрд. евро. С последните промени в Кодекса за социално осигуряване, с които се въвежда мултифондовият модел от 1 януари 2027 г., е дадена възможност до 10% от капитала им да бъде вложен в изграждането на съоръжения от национално и регионално значение. Това не е задължение, а шанс да бъдат реализирани важни проекти, обясни Маринов.

„Частният капитал не трябва да замества публичното финансиране там, където липсва икономически жизнеспособен приходен модел, а да го допълва при проекти с подходящо разпределение на риска“, посочи той.

Държавата няма достатъчно пари за всичко

Според представителя на БАДДПО по-високият публичен дълг, разходите за лихви и новите бюджетни приоритети силно ограничават фискалното пространство. Това затруднява финансирането на цялата необходима инфраструктура само с публични средства и увеличава значението на механизмите, които привличат дългосрочен частен капитал, без да прехвърлят неподходящи рискове към пенсионните фондове.

„Пенсионните фондове могат да допълват публичното финансиране чрез дългосрочен собствен капитал и инфраструктурен дълг, особено при зрели активи с предвидими парични потоци. Участието трябва да бъде основано на инвестиционна логика, а държавата да подобрява проектната подготовка, регулаторната предвидимост и договорната структура“, каза Маринов.

Кой какво прави

Маринов описа модела, в който държавата и частните инвеститори имат различни роли.

„Новият европейски модел за инфраструктурно финансиране може да комбинира публични органи, банки за развитие, търговски банки, инфраструктурни фондове, пенсионни фондове и капиталови пазари. Публичният сектор определя приоритетите и подпомага ранните етапи, а при достигане на оперативна фаза пенсионните фондове и другите институционални инвеститори могат да предоставят дългосрочен капитал“, обясни той.

Втората пенсия: Остават по-малко от два месеца да решите как да се управляват парите ви

Предупреждение за публично-частните партньорства

По думите му публично-частните партньорства (ПЧП) могат да осигурят дългосрочна инфраструктурна експозиция, когато приходите са предвидими, а рисковете са разпределени към страните, които могат най-добре да ги управляват.

„ПЧП не са автоматично по-добри от традиционното публично възлагане. Лошо структурирани договори могат да оставят прекомерен риск при инвеститорите или данъкоплатците“, предупреди Маринов.

Според него пенсионните фондове трябва да инвестират само когато конкретната експозиция е подходяща за осигурените лица по отношение на риск, доходност, ликвидност и диверсификация. За тях особено важни са устойчивата договорна структура, държавата като предвидима насрещна страна, технологичният риск и съответствието с инвестиционната политика и задълженията към осигурените.

„Пенсионните фондове са потенциално важен източник на дългосрочен инфраструктурен капитал. Най-силният подход съчетава качествен подбор на проекти, професионално управление, прозрачна оценка и съответствие с пенсионните задължения“, каза още той.

От изкуствен интелект до втора пенсия: КФН събира практични финансови съвети във Facebook

Мултифондовете от 2027 г.

Председателят на БАДДПО Евелина Милтенова открои значението на мултифондовия модел, който влиза в сила от 1 януари 2027 г. Той ще позволи инвестиционните стратегии да се съобразяват в по-голяма степен с възрастта, инвестиционния хоризонт и отношението към риска на осигурените.

По данни на Комисията за финансов надзор към 30 юни 2026 г. нетните активи на всички фондове, управлявани от пенсионноосигурителните дружества, надхвърлят 17,17 млрд. евро. Този голям дългосрочен ресурс поставя още по-високи изисквания към професионалното управление, прозрачността и защитата на пенсионните спестявания, посочи Милтенова.

Редактор: Маргарита Костадинова
пенсионни фондове инвестиции в инфраструктура публично-частни партньорства мултифондов модел допълнително пенсионно осигуряване втора пенсия управление на активи икономическо развитие дългосрочен капитал Кодекс за социално осигуряване
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Храните ще поскъпват и през 2027 г.

Храните ще поскъпват и през 2027 г.

Най-скъпият сутиен в историята отблизо: Кайли Дженър разкри тайните зад кулисите

Най-скъпият сутиен в историята отблизо: Кайли Дженър разкри тайните зад кулисите

Скопие привика в.у. посланика на България

Скопие привика в.у. посланика на България

Млада жена загина при катастрофа в Първомай

Млада жена загина при катастрофа в Първомай

От България до САЩ, Европа и Австралия: Успехът на едно семейно бутиково ателие от Пловдив

От България до САЩ, Европа и Австралия: Успехът на едно семейно бутиково ателие от Пловдив

biss.bg
Нормално ли е кучето ми да седи като човек?

Нормално ли е кучето ми да седи като човек?

dogsandcats.bg
1200 арестувани, горящи сгради, и 150 ранени полицаи: Протестите във Франция прераснаха в погроми
Ексклузивно

1200 арестувани, горящи сгради, и 150 ранени полицаи: Протестите във Франция прераснаха в погроми

Преди 1 ден
Румъния: Свалените над Черно море дронове са ударни Geran с реактивно задвижване
Ексклузивно

Румъния: Свалените над Черно море дронове са ударни Geran с реактивно задвижване

Преди 1 ден
<p>Имен ден днес празнуват всички, които носят "златни" имена</p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват всички, които носят "златни" имена

Преди 1 ден
Времето се обръща: Без валежи в неделя, слънце през новата седмица
Ексклузивно

Времето се обръща: Без валежи в неделя, слънце през новата седмица

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Делян Пеевски

ДПС стартира кампания "Щит за хората"

България Преди 1 час

България и Северна Македония подписаха План за сътрудничество в здравеопазването

България и Северна Македония подписаха План за сътрудничество в здравеопазването

България Преди 1 час

Документът предвижда съвместни инициативи, обмен на медицинска експертиза и развитие на партньорството

Франция въвежда полицейски час в размирните райони

Франция въвежда полицейски час в размирните райони

Свят Преди 2 часа

Ако е необходимо, ще бъде въведено и извънредно положение

Отварят за посетители родната къща на Нийл Армстронг

Отварят за посетители родната къща на Нийл Армстронг

Любопитно Преди 2 часа

Пенсиониран пилот дари 400 000 долара, за да помогне на историческо дружество да купи детския дом на Нийл Армстронг в Охайо и да го превърне в музей за 100-годишнината от рождението на астронавта

Новият епизод на The Voice Cast носи името: „НЕлюбовен подкаст“ със специален гост Тино

Новият епизод на The Voice Cast носи името: „НЕлюбовен подкаст“ със специален гост Тино

Любопитно Преди 2 часа

Жена загина при пожар в Пловдив

Жена загина при пожар в Пловдив

България Преди 2 часа

Разследващи от Второ РУ изясняват причините за пожара

Сблъсък между фамилии рецидивисти в Лом, стрелба, брадва, лопата и вила

Сблъсък между фамилии рецидивисти в Лом, стрелба, брадва, лопата и вила

България Преди 2 часа

По случая е образувано досъдебно производство за хулиганство

Жена опита да ограби хипермаркет в Плевен

Жена опита да ограби хипермаркет в Плевен

България Преди 2 часа

При обиска у нея било открито и пликче с бяло прахообразно вещество

<p>Седмокласник с нож:&nbsp;Идея си нямате колко съм опасен!</p>

Седмокласник наръга учителка и ученик в Румъния

Свят Преди 3 часа

Нападението изглежда е мотивирано от расистка омраза

<p>Прокурор, разследващ корупция около Trump Tower в Белград, е бил мишена на Pegasus</p>

Сръбски прокурор, разследващ проект за Trump Tower в Белград, е бил мишена на шпионски софтуер

Свят Преди 3 часа

Израелският софтуер Pegasus е бил използван срещу Раде Байич след негови изказвания за политическа намеса и злоупотреба с власт

Мъж, облечен в женски дрехи, ограби офис в Дупница

Мъж, облечен в женски дрехи, ограби офис в Дупница

България Преди 3 часа

За обира е задържан още един, открили го в „Люлин“

Срещу алгоритми и скрити реклами: Норвегия спира Roblox и TikTok за под 16-годишните

Срещу алгоритми и скрити реклами: Норвегия спира Roblox и TikTok за под 16-годишните

Свят Преди 3 часа

Властите в Осло, които трябва да представят законопроекта до края на 2026 г., преразгледаха първоначалните си предложения за възрастови ограничения, за да обхванат и определени „вредни платформи“

Снимката е илюстративна

Обрат в САЩ? Проучванията вещаят тежък удар за Тръмп на изборите за Конгреса

Свят Преди 3 часа

Демократите водят с 8 процентни пункта в национален мащаб, повтаряйки ситуацията отпреди „синята вълна“ през 2018 г.

,

Издирването на самолета на Амелия Еърхарт завърши без успех

Любопитно Преди 3 часа

Поредната експедиция за издирването на изчезналия през 1937 г. самолет на Амелия Еърхарт приключи без успех, след като мистериозният обект на атола Никумароро се оказа коралов пясъчник и наслоени дървета

Непознатата Мадона: Архивните снимки от 1979 г., които взривиха мрежата

Непознатата Мадона: Архивните снимки от 1979 г., които взривиха мрежата

Любопитно Преди 3 часа

Преди да се превърне в Поп кралицата, звездата живее в изоставена синагога, свири на барабани и носи карго панталони

Демерджиев във Виена: Сигурността по границата с Турция се подобри значително

Демерджиев във Виена: Сигурността по границата с Турция се подобри значително

Свят Преди 3 часа

Българският и австрийският вътрешен министър обсъдиха охраната на външните граници на ЕС, сигурността в Черно море и двустранното сътрудничество

Всичко от днес

От мрежата

Колко точно са умни котките

dogsandcats.bg

Max & Mila's World – какво предлага новият бранд на Lidl за четириногия ни приятел?

dogsandcats.bg
1

Новият епизод на The Voice Cast носи името: „НЕлюбовен подкаст“ със специален гост Тино

sinoptik.bg
1

Рентген помага на спасителите на животни

sinoptik.bg

Усмихват ти се, а кроят планове: 4 зодии, които могат да те предадат в работата

Edna.bg

Новият епизод на The Voice Cast носи името: „НЕлюбовен подкаст“ със специален гост Тино

Edna.bg

Омбудсманът поиска проверка на високите цени на ученическите екскурзии

Nova.bg

14-годишен се издирва за нападение с нож над съученик пред гимназия в Карнобат

Nova.bg