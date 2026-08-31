Важна промяна за втората пенсия: От 1 септември избираме подфонд - какво трябва да знаем

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П редстои една от най-големите промени в системата на допълнителното пенсионно осигуряване в България от създаването ѝ през 2000 г. От 1 януари 2027 г. влиза в сила т.нар. „мултифондова система“, която дава възможност парите за втора пенсия да се управляват по различен начин и според индивидуалния профил на всеки човек.

Първата практическа стъпка за гражданите започва на 1 септември 2026 г. и продължава до 30 ноември 2026 г. В този тримесечен прозорец всеки осигурен ще има възможност да подаде заявление и да избере в какъв подфонд да се инвестират натрупаните по партидата му средства.

Втората пенсия носи по-ниска доходност от доброволните фондове

Какво представлява мултифондовата система?

Досега всички средства в Универсалните пенсионни фондове (УПФ) се управляваха по един и същи инвестиционен модел. С въвеждането на мултифондовете всеки универсален фонд задължително разкрива три вида подфонда с различна степен на риск и потенциална доходност:

Динамичен подфонд (Висок риск / По-висока потенциална доходност):

Може да инвестира до 90% от активите си във финансови инструменти с променлив доход (като акции).

Предназначен е за по-млади хора с по-дълъг хоризонт до пенсиониране, които могат да поемат пазарни колебания в името на по-висок растеж.

Балансиран подфонд (Умерен риск):

Инвестира до 55% от активите си в рискови инструменти.

Подходящ е за хора в средна възраст, търсещи баланс между сигурност и доходност.

Консервативен подфонд (Нисък риск):

С ограничение до 25% инвестиции в рискови активи.

Целта му е максимално запазване на натрупания капитал с минимална експозиция към пазарни сътресения.

Забележка: При доброволните пенсионни фондове (трети стълб) създаването на подфондове зависи от решението на конкретното дружество, но ако се създават такива, балансираният подфонд е задължителен.

От 1 септември избираме подфонд за втора пенсия

Кой трябва да направи избор и какви са сроковете?

Всички граждани, родени след 31 декември 1959 г., задължително се осигуряват за втора пенсия в Универсален пенсионен фонд.

Период за избор: От 1 септември до 30 ноември 2026 г. може да подадете заявление по образец до вашето пенсионно дружество.

Гъвкавост: След първоначалния избор, на всеки 12 месеца ще имате право да сменяте както подфонда, така и пенсионното дружество.

Какво става, ако НЕ подадете заявление?

Ако не направите избор в посочения срок, няма място за паника. Не е необходимо изборът да се прави на всяка цена - системата автоматично ще ви разпредели служебно в подфонд към 1 януари 2027 г. според вашата възраст:

До 50 години: Разпределят се автоматично в Динамичен подфонд.

От 50 години до 3 години преди пенсионна възраст: Разпределят се в Балансиран подфонд.

3 или по-малко години до пенсия: Задължително преминават в Консервативен подфонд.

Важно ограничение: Лицата, на които остават 3 или по-малко години до пенсиониране, по закон задължително участват в консервативен подфонд и нямат право да избират по-рискови профили.

Динамичен, балансиран или консервативен: Как да изберем подфонд за втората пенсия

Как да проверите къде са парите ви и кой фонд е подходящ за вас?

Преди да предприемете действия, експертите препоръчват да направите следните стъпки:

Проверете къде се осигурявате: Ако не знаете кое пенсионно дружество управлява партидата ви, можете бързо да проверите през денонощната единна телефонна система на НАП.

Попълнете въпросник за риск: При подаване на заявление за избор се попълва кратък въпросник, който определя вашия толеранс към риск и ви дава консултативна препоръка. Консултацията е информативна и не ви задължава да изберете препоръчания вариант.

Запознайте се с документите: Комисията за застрахователен надзор (КФН) препоръчва гражданите да прегледат инвестиционните политики, портфейлите и правилниците на фондовете.

Каква е целта на реформата?

Основните цели на новия модел са няколко:

По-висока доходност и по-високи пенсии: В момента еднаквият инвестиционен профил за всички възрасти ограничава възможностите за растеж на спестяванията. Мултифондовете позволяват на по-младите да натрупат повече средства през годините, за да може заместването на дохода при пенсиониране да бъде значително по-високо.

По-ниски такси: Промяната е съпроводена и с постепенно намаляване на таксите и удръжките, събирани от пенсионноосигурителните дружества.

Гаранции и наследяемост: Личните партиди във втория стълб остават със строго завишени гаранции и се наследяват от близките.

Защита при приближаване на пенсия: Автоматичното преминаване към консервативен профил за хората пред пенсия предпазва техните натрупани средства от евентуални внезапни спадове на пазарите.

Мащабът на пенсионните фондове в България

Промяната засяга огромен брой български граждани и значителен финансов ресурс:

Над 5,1 милиона души се осигуряват в пенсионните фондове за допълнително осигуряване към края на 2025 г.

Общите активи, управлявани от фондовете, надхвърлят 30 милиарда лева (30 902,0 млн. лв. към края на 2025 г.).

Годишните постъпления от осигурителни вноски за 2025 г. възлизат на над 3,35 милиарда лева.