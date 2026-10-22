България

Скандал между жени разкри фентанил за 59 300 евро в Русе

Предстои делото да бъде насрочено за разглеждане

Николай Киров Николай Киров

22 октомври 2026, 15:01
Скандал между жени разкри фентанил за 59 300 евро в Русе
Източник: Thinkstock/Guliver

О кръжната прокуратура в Русе внесе в съда обвинителен акт срещу две млади жени за разпространение и държане на високорискови наркотични вещества - фентанил на стойност 59 300 евро. Това съобщиха от държавното обвинение.

По време на разследването било установено, че на 27 май тази година 28-годишната Р. Н. била с мярка за неотклонение "домашен арест" на адреса си в град Русе. Въпреки това продължила да продава наркотици от дома си. Те ѝ били доставяни по различни начини, включително и с куриер.

Оставиха в ареста петима от обвинените за производство и разпространение на фентанил

Така в същия ден 32-годишната А. Т. посетила жилището на Р. Н.. Целта била да закупи доза фентанил. Р. Н. й претеглила 0,28 грама, но двете се скарали. А. Т. успяла да вземе стъклено шишенце, в което Р. Н. държала предназначения за разпространение наркотик и се опитала да напусне апартамента й. Стигнало се до физическа разправа пред входа на жилището. При скандала А. Т. изтървала стъкленото шишенце и то се счупило, но успяла да избяга. Дамската й чанта обаче останала в жилището на Р. Н..

Свидетел на случилото се подал сигнал на тел. 112 и на място били изпратени полицаи.

Така Р. Н. е предадена на съд за държане и разпространение на наркотика, а А. Т. за неговото придобиване и държане. За тези престъпления законът предвижда от две до осем години затвор и глоба от 2500 до 10 000 евро. Р. Н. е с постоянна мярка "задържане под стража" и до приключване на наказателното производство е настанена в затвора в Сливен.

Жена е предадена на съд за фентанил и други наркотици за над 1,3 млн. евро

Предстои делото да бъде насрочено за разглеждане.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Мартин Пенев    
наркотици фентанил Русе
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