Горивата у нас поскъпнаха с 42% за година – най-много в целия ЕС

Цените на горивата в България продължават да растат с най-голям годишен темп в Европейския съюз. През септември бензинът, дизелът и смазочните материали за личен транспорт у нас са поскъпнали с 42,2% спрямо септември 2025 г., показват най-новите данни на Евростат.

Така страната ни регистрира най-голям ръст на цените сред всички 27 членки на ЕС за втори пореден месец – след като беше начело на класацията и през август.

Евростат: България е първа в Европейския съюз по поскъпване на горивата

Поскъпването се ускорява

Темпът у нас се засилва вече втори месец подред. През юли годишният ръст е бил 22,2%, през август – 34,5%, а през септември вече надхвърля 42%.

Ускоряване има и в целия ЕС. Средно за Съюза горивата и смазочните материали за личен транспорт са поскъпнали с 31,4% на годишна база през септември, след 16,9% през юли и 23,8% през август. Така увеличението в България надвишава средното за ЕС с 10,8 процентни пункта.

Източник: Евростат

В 26 държави членки годишното поскъпване през септември е било по-голямо, отколкото през юли и август.

Кой още е над 40%

Само три страни регистрират годишен ръст над 40% – България (42,2%), Естония (40,6%) и Литва (40,2%).

В други 12 държави цените са се повишили с над 30% – от 37,5% в Чехия до 30,3% в Португалия. Най-слабо поскъпване е отчетено в Унгария – 6,9%, следвана от Ирландия (17,7%) и Швеция (19,9%).

Колко поскъпнаха само за месец

Цените растат и на месечна база. През септември дизелът в ЕС е поскъпнал средно с 5,9% спрямо август, а бензинът – с 6,7%. В България дизелът е поскъпнал с 5,5% за месец, а бензинът – с 6,3%.

Дизелът поскъпна с близо 10% за месец

За сравнение, през август дизелът в ЕС се повиши средно с 8,3%, а бензинът – с 3,3% спрямо юли.

Къде скокът е най-голям

Дизелът е поскъпнал в 26 държави от ЕС. Най-голям е месечният скок в Швеция (12,8%), Латвия (10,3%) и Полша (9,7%), а най-малък – в Испания (2,4%), Хърватия (2,5%) и Румъния (3%).

При бензина картината е подобна – поскъпване в 26 държави. Най-голямо е в Швеция (13,8%), Полша (9,7%) и Естония (9,5%), а най-малко – в Кипър (3,8%), Румъния (4,2%) и Словения (4,6%).

Единствената държава без промяна е Малта, където цените на дизела и бензина са фиксирани от 2020 г.