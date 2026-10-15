ДБ предлага компенсация от 20 евроцента за горивата

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„Демократична България“ внася в Народното събрание предложение за компенсация от 20 евроцента за горивата. Това обяви депутатът Божидар Божанов в кулоарите на парламента.

„Днес внасяме решение за компенсация с 20 евроцента, което предложихме преди един месец. Управляващите не го съобразиха, не го приведоха в действие. А то е много ефективна мярка, с която високите цени на горивата да не оказват такъв негативен ефект върху българските граждани“, заяви Божанов.

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По думите му средствата за компенсациите могат да бъдат осигурени от свръхпечалбите на „Лукойл“ и от допълнителните приходи от ДДС.

От формацията ще настояват и за цялостен пакет от мерки за компенсации. Божанов постави и въпроса за размера на бюджетния дефицит.

„Чакаме от управляващите да чуем колко е той“, коментира депутатът.

ДБ призовава за черноморски щит

Ивайло Мирчев призова за създаване на черноморски щит за защита на търговското корабоплаване. Според него Русия ескалира войната в Украйна с цел да ограничи корабоплаването в Черно море.

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„В последните седмици Русия губи територии, завзети вече в Украйна. Путин ескалира войната и има очевидна цел – да затвори Черно море за търговско корабоплаване. Нашата цел трябва да бъде обратната. Да бъде създаден щит в Черно море, за да може търговското корабоплаване да не бъде нарушавано“, заяви Мирчев.

По думите му това може да стане чрез тясно взаимодействие между България, Румъния и Турция в рамките на НАТО. Той подчерта, че България трябва да предприеме конкретни действия за гарантиране на сигурността в региона и за защита на търговските маршрути.

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Предлагат звено за оценка на икономическите рискове

„Демократична България“ внася и проект на решение за създаване на междуведомствено звено към Съвета по сигурността. То трябва да оценява икономическите рискове за страната, произтичащи от кризата в Черно море, съобщи депутатът Йордан Иванов.

По думите му несигурността в региона създава рискове за българската икономика и индустрия. Звеното трябва да следи проблемите с вноса и износа на стоки и да предлага компенсаторни механизми, когато са необходими.

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„Стоките главно са горива и зърно. Искаме Министерският съвет да изследва рисковете“, уточни Иванов.

Той съобщи, че от формацията ще разговарят с ръководството на Народното събрание, за да бъде разпределен проектът към Комисията по транспорт. Целта е предложението да бъде разгледано на заседание на комисията в 14:30 ч., така че решение за създаване на звеното да бъде взето още през текущата пленарна седмица.