Жестокост в „Люлин“: 23-годишен преби майка си, жената е с тежка черепна травма

С офийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 23-годишен мъж за нанесена тежка телесна повреда на собствената му майка, съобщиха от държавното обвинение.

Поредният брутален случай на домашно насилие се е разиграл на 18 октомври 2026 г. в апартамент в ж.к. „Люлин 5“. Според събраните до момента доказателства, обвиняемият с инициали А.С. е нанесъл множество жестоки удари в областта на главата на жената.

В резултат на агресията той ѝ е причинил тежка закрита черепно-мозъчна травма, масивен оток на меките тъкани, многофрагментно счупване на лявата теменна кост и субдурален кръвоизлив.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по НК, извършено в условията на домашно насилие. За това деяние законът предвижда наказание от 3 до 15 години „лишаване от свобода“.

Първоначално А.С. е бил задържан за срок до 72 часа, след което наблюдаващият прокурор е внесъл искане в Софийския районен съд за определяне на най-тежката мярка за неотклонение.

Съдебният състав изцяло се е съгласил с доводите на държавното обвинение и е наложил на 23-годишния мъж мярка „задържане под стража“.

Определението на съда подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.