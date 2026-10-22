Любопитно

NOVA представя първата вертикална драма в България

Новият сериал „Да обикнеш непознат“ ще бъде достъпен в NOVA PLAY от 8 ноември

22 октомври 2026, 14:28
NOVA представя първата вертикална драма в България
Източник: NOVA

Н ова Броудкастинг Груп предприема поредна новаторска стъпка в българската медийна индустрия, представяйки един от най-бързо развиващите се жанрове в дигиталното пространство – вертикалната драма. С тази стъпка мултиплатформената компания затвърждава позицията си на медиен пионер, който предлага нов начин за консумиране на видео съдържание чрез кратки, изключително динамични епизоди, съобразени с навиците на съвременния потребител.

Новият проект тръгва в NOVA PLAY от 8 ноември. Сериалът „Да обикнеш непознат“ е любовен трилър с криминален сюжет, разказващ историята на млада жена, която се влюбва в тайнствен мъж с амнезия, докато се бори да спаси семейния си бизнес. Скоро тя открива, че тежките тайни от миналото на загадъчния мъж не само заплашват не само да помрачат връзката им, но и да променят живота ѝ завинаги.

Вертикалната драма е сериал, заснет в изцяло оптимизиран за гледане на мобилни телефони вертикален формат. Благодарение на завладяващата си динамика и визия, привличаща вниманието от първата секунда, този тип продукции изграждат връзка с аудиторията, като я въвличат емоционално в сюжета и я мотивират да проследи развръзката на историята до самия край. Краткото времетраене на епизодите позволява сериалът да се гледа в движение, на различни устройства и в различна среда.

Въвеждането на вертикалната драма в България е ключова част от стратегията на Нова Броудкастинг Груп за дигитална трансформация и разширяване на портфолиото от иновативни формати. От една страна хибридните продукти превръщат традиционните телевизионни продукции в мултиплатформено преживяване, развиващо се постоянно, далеч отвъд рамките на стандартното ефирно излъчване. От друга, въвеждането на допълнителни ексклузивни дигитални формати позволява на съдържанието да се разгръща в онлайн екосистемата и да ангажира публиката по-трайно.

Вертикалната драма „Да обикнеш непознат“ е създадена от млад екип с международен опит, като повечето актьори се изявяват за първи път пред българската публика. С добавянето на новия жанр NOVA PLAY обогатява портфолиото си, надграждайки стойността на абонаментите отвъд гледането без реклами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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