След хита в TikTok със стюардесите: Марио Бакалов показа селфи с Миранда Кър

С лед като стюардесите на „България Еър“ станаха световен хит в TikTok, българският пилот Марио Бакалов припомни, че авиацията и модата отдавна летят на една височина.
Изглежда българските авиатори и световният моден гигант Victoria's Secret имат много повече общи допирни точки, отколкото някой би предположил.
Само ден след като стюардесите на националния ни превозвач превзеха социалните мрежи с видео, което спечели официалната похвала на Victoria's Secret, емблематичният български пилот Марио Бакалов, който е част от екипа Lufthansa, изненада със забавен спомен.
Във своя Facebook профил пилотът на гигантския Airbus A380 сподели уникално селфи със супермодела Миранда Кър - един от най-познатите „Ангели“ на марката.
Урок по фотогеничност на 10 000 метра височина
Срещата се състояла преди около 11 години по време на полет от Лос Анджелис до Франкфурт, а поводът Бакалов да си спомни за нея е завръщането на легендарното модно шоу на бранда тази есен.
„Признавам си, че бях доста развълнуван, когато отидох да поздравя Миранда Кър и я помолих за обща снимка. А тя просто взе телефона от ръката ми, погледна откъде идва светлината, избра най-добрия ъгъл и щракна! Само веднъж! Без втори опит. И точно тази снимка виждате тук“, разказва пилотът.
Бакалов допълва с чувство за хумор, че не всеки ден ти се случва световен супермодел лично да ти направи селфи по време на работа.
@bulgaria.air6 It’s showtime...🫣🪽 #BulgariaAir #victoriasecretshows #victoriassecretangel #airplanemode #airline ♬ original sound - Bulgaria.Air
Българското присъствие под „крилата“ на Victoria's Secret
Публикацията на Марио Бакалов идва в перфектния момент, когато българската авиация е на прага на истински моден фурор.
Припомняме, че нашите стюардеси се превърнаха в интернет сензация с вече над 2,8 милиона гледания в TikTok, след като дефилираха по пътеката между седалките на самолета. Видеото им заслужи коментар директно от официалния профил на Victoria's Secret: „Нищо чудно, че всички си имате собствен чифт крила! Новият ни любим начин за дефилиране“.
Дали става дума за висша класа в пилотската кабина, или за професионален моден подиум между седалките - едно е сигурно: българските екипажи определено знаят как да владеят небето и да привличат вниманието на най-красивите жени в света!