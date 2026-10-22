След хита в TikTok със стюардесите: Марио Бакалов показа селфи с Миранда Кър

С лед като стюардесите на „България Еър“ станаха световен хит в TikTok, българският пилот Марио Бакалов припомни, че авиацията и модата отдавна летят на една височина.

Изглежда българските авиатори и световният моден гигант Victoria's Secret имат много повече общи допирни точки, отколкото някой би предположил.

Източник: Личен архив: Марио Бакалов

Само ден след като стюардесите на националния ни превозвач превзеха социалните мрежи с видео, което спечели официалната похвала на Victoria's Secret, емблематичният български пилот Марио Бакалов, който е част от екипа Lufthansa, изненада със забавен спомен.

Във своя Facebook профил пилотът на гигантския Airbus A380 сподели уникално селфи със супермодела Миранда Кър - един от най-познатите „Ангели“ на марката.

Урок по фотогеничност на 10 000 метра височина

Срещата се състояла преди около 11 години по време на полет от Лос Анджелис до Франкфурт, а поводът Бакалов да си спомни за нея е завръщането на легендарното модно шоу на бранда тази есен.

Източник: Getty Images

„Признавам си, че бях доста развълнуван, когато отидох да поздравя Миранда Кър и я помолих за обща снимка. А тя просто взе телефона от ръката ми, погледна откъде идва светлината, избра най-добрия ъгъл и щракна! Само веднъж! Без втори опит. И точно тази снимка виждате тук“, разказва пилотът.

Бакалов допълва с чувство за хумор, че не всеки ден ти се случва световен супермодел лично да ти направи селфи по време на работа.

Българското присъствие под „крилата“ на Victoria's Secret

Публикацията на Марио Бакалов идва в перфектния момент, когато българската авиация е на прага на истински моден фурор.

Припомняме, че нашите стюардеси се превърнаха в интернет сензация с вече над 2,8 милиона гледания в TikTok, след като дефилираха по пътеката между седалките на самолета. Видеото им заслужи коментар директно от официалния профил на Victoria's Secret: „Нищо чудно, че всички си имате собствен чифт крила! Новият ни любим начин за дефилиране“.

Дали става дума за висша класа в пилотската кабина, или за професионален моден подиум между седалките - едно е сигурно: българските екипажи определено знаят как да владеят небето и да привличат вниманието на най-красивите жени в света!