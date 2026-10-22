България

След хита в TikTok със стюардесите: Марио Бакалов показа селфи с Миранда Кър

След като стюардесите ни спечелиха признанието на Victoria's Secret в TikTok, пилотът на Lufthansa Марио Бакалов припомни забавна среща в небето. Супермоделът Миранда Кър лично взела телефона му, за да заснеме перфектното селфи по време на полет

22 октомври 2026, 13:08
След хита в TikTok със стюардесите: Марио Бакалов показа селфи с Миранда Кър
Източник: Личен архив: Марио Бакалов

С лед като стюардесите на „България Еър“ станаха световен хит в TikTok, българският пилот Марио Бакалов припомни, че авиацията и модата отдавна летят на една височина.

Изглежда българските авиатори и световният моден гигант Victoria's Secret имат много повече общи допирни точки, отколкото някой би предположил.

Източник: Личен архив: Марио Бакалов

Само ден след като стюардесите на националния ни превозвач превзеха социалните мрежи с видео, което спечели официалната похвала на Victoria's Secret, емблематичният български пилот Марио Бакалов, който е част от екипа Lufthansa, изненада със забавен спомен.

Във своя Facebook профил пилотът на гигантския Airbus A380 сподели уникално селфи със супермодела Миранда Кър - един от най-познатите „Ангели“ на марката.

Урок по фотогеничност на 10 000 метра височина

Срещата се състояла преди около 11 години по време на полет от Лос Анджелис до Франкфурт, а поводът Бакалов да си спомни за нея е завръщането на легендарното модно шоу на бранда тази есен.

Източник: Getty Images

„Признавам си, че бях доста развълнуван, когато отидох да поздравя Миранда Кър и я помолих за обща снимка. А тя просто взе телефона от ръката ми, погледна откъде идва светлината, избра най-добрия ъгъл и щракна! Само веднъж! Без втори опит. И точно тази снимка виждате тук“, разказва пилотът.

Бакалов допълва с чувство за хумор, че не всеки ден ти се случва световен супермодел лично да ти направи селфи по време на работа.

@bulgaria.air6 It’s showtime...🫣🪽 #BulgariaAir #victoriasecretshows #victoriassecretangel #airplanemode #airline ♬ original sound - Bulgaria.Air

Българското присъствие под „крилата“ на Victoria's Secret

Публикацията на Марио Бакалов идва в перфектния момент, когато българската авиация е на прага на истински моден фурор.

Припомняме, че нашите стюардеси се превърнаха в интернет сензация с вече над 2,8 милиона гледания в TikTok, след като дефилираха по пътеката между седалките на самолета. Видеото им заслужи коментар директно от официалния профил на Victoria's Secret: „Нищо чудно, че всички си имате собствен чифт крила! Новият ни любим начин за дефилиране“.

Дали става дума за висша класа в пилотската кабина, или за професионален моден подиум между седалките - едно е сигурно: българските екипажи определено знаят как да владеят небето и да привличат вниманието на най-красивите жени в света!

Блясък, пера и милиони: Най-впечатляващите моменти от бляскавото завръщане на Victoria's Secret
41 снимки
Victorias Secret
Victorias Secret
Victorias Secret
Victorias Secret

 

България Еър стюардеси TikTok Victorias Secret пилот Марио Бакалов Миранда Кър авиация мода селфи
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Дръжте и пари в брой: Съветите на киберексперт след срива на Revolut

Дръжте и пари в брой: Съветите на киберексперт след срива на Revolut

„Смеех се и плачех, той беше точно зад рамото ми“: Сестрата на Матю Пери с разтърсваща изповед за погребението му

„Смеех се и плачех, той беше точно зад рамото ми“: Сестрата на Матю Пери с разтърсваща изповед за погребението му

Скандал между жени разкри фентанил за 59 300 евро в Русе

Скандал между жени разкри фентанил за 59 300 евро в Русе

Макрон разкритикува „глупавите“ изказвания на Тръмп относно безредиците във Франция

Макрон разкритикува „глупавите“ изказвания на Тръмп относно безредиците във Франция

Отбрана и технологии с двойна употреба: Катализаторът за нов цикъл на иновации в Европа

Отбрана и технологии с двойна употреба: Катализаторът за нов цикъл на иновации в Европа

biss.bg
Шефът на Mercedes: протекционизмът на ЕС вдига цените на колите

Шефът на Mercedes: протекционизмът на ЕС вдига цените на колите

carmarket.bg
<p>МВнР с извънредно предупреждение към българите, пътуващи в четири европейски държави</p>
Ексклузивно

МВнР с извънредно предупреждение към българите, пътуващи в четири европейски държави

Преди 1 ден
<p>Оръжие в ръцете на Мъск: Какво се случва със Starlink в Украйна</p>
Ексклузивно

Оръжие в ръцете на Мъск: Какво се случва със Starlink в Украйна

Преди 1 ден
<p>Кражба за близо $1 млн.: Отмъкнаха редки карти Pokémon от камион</p>
Ексклузивно

Кражба за близо $1 млн.: Отмъкнаха редки карти Pokémon от камион

Преди 1 ден
Трагедия в бодибилдинга: 33-годишен състезател почина след припадък на сцената
Ексклузивно

Трагедия в бодибилдинга: 33-годишен състезател почина след припадък на сцената

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Търговците на горива: Работим с 4-5% надценка, в ЕС тя е 12-15%

Търговците на горива: Работим с 4-5% надценка, в ЕС тя е 12-15%

Парите ни Преди 17 минути

Според Димитър Хаджидимитров браншът не е могъл да поеме рязкото поскъпване, а цената у нас вече изцяло зависи от международните пазари

Без касов бон и с разлики в касата: НАП хвана нарушения в парфюмерии в София

Без касов бон и с разлики в касата: НАП хвана нарушения в парфюмерии в София

Парите ни Преди 1 час

Инспекторите на приходната агенция провериха 10 магазина за парфюми и козметика за един ден и откриха пет нарушения. Проверка, започнала с онлайн поръчка, продължава

Напрежение и физически сблъсъци в албанския парламент

Напрежение и физически сблъсъци в албанския парламент

Свят Преди 1 час

Депутати от управляващата Социалистическа партия и опозиционната Демократическа партия си размениха обиди, а опозицията блокира трибуната

NOVA представя първата вертикална драма в България

NOVA представя първата вертикална драма в България

Любопитно Преди 1 час

Новият сериал „Да обикнеш непознат“ ще бъде достъпен в NOVA PLAY от 8 ноември

Учени и академици против идеята на Румен Радев за единен учебник

Учени и академици против идеята на Румен Радев за единен учебник

България Преди 1 час

Предложението на министър-председателя Румен Радев за въвеждане на единен учебник по история и цивилизации, български език и литература и география и икономика предизвика остра реакция сред академичната общност

<p>Изборни измами в САЩ: Ще бъдат ли наказани служители за спорни бюлетини?</p>

Администрацията на Тръмп засилва натиска срещу предполагаеми изборни измами, демократите отвръщат със съдебен иск

Свят Преди 1 час

Министерството на правосъдието съобщи за 113 обвинени в 20 щата по "Операция Защита на вота". Ключовият сблъсък е федералното искане Калифорния да спре преброяването на над 20 000 бюлетини от предполагаеми неграждани.

След масовите безредици: Франция забрани протестите в Лион на 24 октомври

След масовите безредици: Франция забрани протестите в Лион на 24 октомври

Свят Преди 1 час

Между 150 и 200 магазина са били разграбени при сблъсъците през миналия уикенд, а около 200 души са арестувани. Нови демонстрации срещу високите разходи за живот са планирани в цялата страна

Кирил Домусчиев получи голямата награда за индустриално управление на Призове „Буров“ 2026

Кирил Домусчиев получи голямата награда за индустриално управление на Призове „Буров“ 2026

България Преди 1 час

Председателят на КРИБ и президент на Хювефарма получи престижното отличие лично от вицепремиера Александър Пулев

Евродепутатите гласуват за сигурността в Черно море: Ще поиска ли ЕС военноморска мисия за защита на корабите?

Евродепутатите гласуват за сигурността в Черно море: Ще поиска ли ЕС военноморска мисия за защита на корабите?

България Преди 1 час

Проект на резолюция поставя въпроса за ескалацията на атаките срещу корабоплаването, сигурността на региона и риска за световните доставки на храни. България е сред държавите, пряко засегнати от напрежението

ВАС окончателно потвърди избора на изпълнител за сметопочистването в три района на София

ВАС окончателно потвърди избора на изпълнител за сметопочистването в три района на София

България Преди 2 часа

Договорът за Зона 3 обхваща „Слатина“, „Подуяне“ и „Изгрев“. Васил Терзиев съобщи, че общината е спестила над 81 млн. евро от тази зона и общо над 220 млн. евро за столичани

Жестокост в „Люлин“: 23-годишен преби майка си, жената е с тежка черепна травма

Жестокост в „Люлин“: 23-годишен преби майка си, жената е с тежка черепна травма

България Преди 2 часа

Тежкият случай на домашно насилие се е разиграл в столичения квартал „Люлин 5“. Жената е с животозастрашаваща черепно-мозъчна травма

Италия и Испания се договориха: Премахват граничния контрол

Италия и Испания се договориха: Премахват граничния контрол

Свят Преди 2 часа

Рим и Мадрид ще възстановят пълното прилагане на шенгенските правила след дипломатическото напрежение, възникнало заради миграционния натиск

Спецакция на полицията в Софийска област, 12 души са задържани

Спецакция на полицията в Софийска област, 12 души са задържани

България Преди 2 часа

Полицейските действия се провеждат съвместно с екипи на жандармерията

<p>Украйна разкри тайните на руския &bdquo;Филин&ldquo;</p>

Запознайте се с новата руска крилата ракета „Филин“ - обсег от 1200 км, 3D-принтирани части и китайска навигационна система

Свят Преди 3 часа

Украинското разузнаване е установило американски и китайски части в електрониката на оръжието и посочва тенденция към стандартизиране на системите за ракети и дронове

Съдят Ива Михайлова задочно в Северна Македония

Съдят Ива Михайлова задочно в Северна Македония

Свят Преди 3 часа

Заседанието е насрочено за 9 ноември 2026 г.

Краят на билетите за 10 евро: Полетите в Европа може да поскъпнат с до 20%

Краят на билетите за 10 евро: Полетите в Европа може да поскъпнат с до 20%

Свят Преди 3 часа

Изтичат договорите за гориво по старите цени, а шефът на Ryanair предупреждава за поскъпване догодина, ако петролът остане скъп. У нас някои цени вече са се удвоили за две седмици

Всичко от днес

От мрежата

Колко точно са умни котките

dogsandcats.bg

Кучетата в японската култура и история (легенди, предания и изненадващи факти)

dogsandcats.bg
1

Нова защитена територия в Трънско

sinoptik.bg
1

Канарата е най-високият водопад в Средна гора

sinoptik.bg

След скандалния развод: София Буш днес е приятелка с предполагаемите любовници на Чад Майкък Мъри

Edna.bg

Стари вражди и нови съперничества противопоставят Ураганите и Канарите в “Игри на волята”

Edna.bg

ЕП предлага разполагане на европейска военноморска операция в Черно море

Nova.bg

Реформата в АПИ: Съкращават 420 служители и им дават опция за работа в други структури

Nova.bg