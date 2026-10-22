Задържаха мъж на 64 години за блудство с 12-годишна

М ъж на 64 години беше задържан под стража по обвинение в блудствени действия с 12-годишно момиче в Лом. Досъдебното производство се води под надзора на Районната прокуратура в Монтана.

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Според събраните до момента доказателства през лятото на 2026 г. мъжът извършил блудствени действия с малолетното момиче в къща в Лом. Целта му била да възбуди полово желание без съвкупление, посочват от прокуратурата.

По искане на държавното обвинение съдът е постановил най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“. Определението може да бъде обжалвано пред Окръжния съд в Монтана в законоустановения срок.

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Разследването по случая продължава под надзора на прокуратурата.