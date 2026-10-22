България

ВАС окончателно потвърди избора на изпълнител за сметопочистването в три района на София

Договорът за Зона 3 обхваща „Слатина“, „Подуяне“ и „Изгрев“. Васил Терзиев съобщи, че общината е спестила над 81 млн. евро от тази зона и общо над 220 млн. евро за столичани

Василена Василева Василена Василева

22 октомври 2026, 13:58
ВАС окончателно потвърди избора на изпълнител за сметопочистването в три района на София
Източник: БТА

В ърховният административен съд (ВАС) окончателно потвърди законосъобразността на избора на изпълнител за сметопочистването в Зона 3 на София, която обхваща районите „Слатина“, „Подуяне“ и „Изгрев“. Това съобщи столичният кмет Васил Терзиев във Facebook.

По думите му петгодишният договор осигурява правна сигурност и устойчивост на услугата.

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Терзиев посочва, че с отказа си да обвърже София с неизгодни договори общината е спестила над 81 млн. евро само от Зона 3, или общо над 220 млн. евро за столичани.

По думите на кмета в района вече се извършват всички дейности по почистването, включително механизирано миене и метене на места, където досега такива дейности не са били осъществявани. Зона 3 беше сред най-силно засегнатите от проблемите със сметопочистването.

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  • Повече механизирано почистване и модерна техника

Сред приоритетите на Столичната община са използването на повече модерна техника, разширяването на механизираното почистване, по-доброто обслужване на контейнерите, дигитализацията на дейностите и по-ефективният контрол върху фирмите изпълнители.

В район „Искър“ вече е започнала поетапната подмяна на старите метални контейнери с по-големи, затворени съдове от автоматизирана система. Според Терзиев мярката трябва да намали разпиляването на отпадъци и шума при обслужването, особено през нощта.

В районите „Люлин“ и „Красно село“, където сметопочистването се извършва от общинската фирма „Софекострой“, се разглеждат възможности за използване на автоматизирани камиони и контейнери.

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  • Над 527 000 евро санкции за сметопочистващите фирми

Терзиев съобщава още, че от началото на годината общината е наложила санкции на сметопочистващите фирми в размер на 527 196 евро.

Кметът подчертава, че се заплаща само за реално извършената работа, а неизпълнението на задълженията води до последствия.

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Той признава, че в някои райони на София, особено в централната част на града, все още не е постигнато очакваното качество на услугата. Там сметопочистването продължава да се извършва по временен договор.

По думите му общината работи по нова обществена поръчка, която предвижда по-високи изисквания към изпълнителите. Терзиев очаква през следващите месеци да има осезаемо подобрение и в Зона 1.

Редактор: Василена Василева
Източник: Васил Терзиев, официален Facebook профил    
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