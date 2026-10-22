България

Кирил Домусчиев получи голямата награда за индустриално управление на Призове „Буров“ 2026

Председателят на КРИБ и президент на Хювефарма получи престижното отличие лично от вицепремиера Александър Пулев

22 октомври 2026, 14:13
Кирил Домусчиев получи голямата награда за индустриално управление на Призове „Буров“ 2026

П редседателят на КРИБ и президент на Хювефарма Кирил Домусчиев беше удостоен с голямата награда за индустриално управление на Призове „Буров“ 2026. Отличието му беше връчено лично от заместник министър-председателя и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев на официална церемония в Гранд Хотел Милениум София, която събра над 250 представители на бизнеса, банковия и финансовия сектор и държавните институции. Събитието се проведе под патронажа на министър-председателя Румен Радев, а сред участниците в церемонията освен вицепремиера Пулев бяха министърът на иновациите Иван Василев, министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, както и кметът на град София Васил Терзиев.

Наградата е признание за приноса на Кирил Домусчиев към развитието на българската индустрия и утвърждаването на българския бизнес на международните пазари. Като президент на Хювефарма той ръководи глобална компания с дейност в над 100 държави и производствени мощности в България, Франция, Италия и САЩ.

„Приемам тази награда като признание не само за мен, а за всички български предприемачи, мениджъри и професионалисти, които всеки ден доказват, че българската индустрия може да бъде конкурентоспособна, иновативна и успешна на световните пазари. Нашата отговорност като бизнес лидери е да продължим да инвестираме в модерни производства, технологии и хора и да създаваме устойчив растеж и перспектива за България. Благодаря на Фондация „Атанас Буров“ за високата оценка и на всички колеги, с които споделяме тази мисия“, заяви Кирил Домусчиев при получаването на отличието.

Тазгодишното издание постави началото на нов етап в развитието на Призове „Буров“ под ръководството на Петя Димитрова, председател на Управителния съвет на Фондация „Атанас Буров“, главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на Postbank, председател на УС на АББ и член на Управителния съвет на КРИБ. Обхватът на наградите беше разширен до седем отличия, а изборът на лауреатите за първи път премина по независима методология, разработена с участието на Deloitte, която гарантира структуриран, прозрачен и обективен процес на оценяване на над 50-те кандидатури в оспорваната надпревара на конкурса.

Наред с Кирил Домусчиев, сред лауреатите бяха Кристоф де Мил, главен изпълнителен директор на ОББ, отличен за банково и финансово управление, и

Огнян Донев, изпълнителен директор на „Софарма“, който получи Наградата за цялостен принос към българската икономика.

В новите категории БОРИКА беше отличена за дигитализация и иновации, а Училищна Телерик Академия получи Наградата за устойчивост и социално-отговорно управление. Специалната награда „Български бранд на световно ниво“ беше присъдена на Райчо Райчев, изпълнителен директор на EnduroSat, а Владимир Николов, управител и оперативен президент на „Фантастико груп“, беше отличен като „Визионер в корпоративното лидерство“.

Отличието за Кирил Домусчиев е признание за ролята на индустрията, предприемачеството и частния сектор като двигатели на растежа, конкурентоспособността и международното позициониране на българската икономика. То утвърждава и последователната мисия на КРИБ да представлява отговорния бизнес и компаниите, които инвестират, създават работни места и добавена стойност в България.

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