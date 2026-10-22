България

Евродепутатите гласуват за сигурността в Черно море: Ще поиска ли ЕС военноморска мисия за защита на корабите?

Проект на резолюция поставя въпроса за ескалацията на атаките срещу корабоплаването, сигурността на региона и риска за световните доставки на храни. България е сред държавите, пряко засегнати от напрежението

22 октомври 2026, 14:08
Евродепутатите гласуват за сигурността в Черно море: Ще поиска ли ЕС военноморска мисия за защита на корабите?
Източник: iStock

Е вропейският парламент трябва да гласува днес, 22 октомври, проект на резолюция, посветен на ескалацията на руските удари в Европа и по-специално на заплахите за корабоплаването в Черно море. Документът е част от процедура 2026/2933(RSP), озаглавена „Ескалация на руските удари в ЕС, особено срещу корабоплаването в Черно море, застрашаваща човешкия живот, регионалната стабилност и продоволствената сигурност“.

Вотът идва на фона на поредица от инциденти с търговски кораби в близост до България и Румъния, които поставиха въпроса за защитата на гражданското корабоплаване и за способността на европейските държави да реагират на разширяващите се рискове в Черноморския регион.

Сред предложенията, обсъждани в Европейския парламент преди гласуването, е създаването на европейска военноморска мисия за защита на търговските плавателни съдове. Идеята беше подкрепена от представители на Европейската народна партия, включително от българския евродепутат Андрей Новаков. 

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  • Какво е заложено в гласуването?

Процедурата е за резолюция по актуален въпрос, а не за обичайно законодателно предложение. Европейският парламент (ЕП) трябва да изрази политическата си позиция по ситуацията със сигурността в Черно море и отражението ѝ върху европейската и международната търговия.

Според официалния регистър на Европейския парламент дебатът по темата е проведен на 20 октомври, а гласуването е насрочено за 22 октомври.

Сред основните въпроси в политическия дебат са:

  1. защитата на гражданското корабоплаване,
  2. необходимостта от по-добра координация между европейските държави,
  3. наблюдението на морската обстановка и
  4. защитата на търговските маршрути, от които зависят доставките на стоки и селскостопанска продукция.

Особено внимание се отделя на връзката между сигурността в Черно море и възможността Украйна да продължи да изнася земеделската си продукция. Нарушаването на морските маршрути може да има последствия не само за воюващите страни и непосредствено засегнатите държави, но и за международните пазари.

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  • Военноморска мисия за защита на корабите

Една от най-значимите идеи, поставени по време на дебата, е възможността Европейският съюз да създаде военноморска мисия, чиято задача да бъде защитата на търговските плавателни съдове в Черно море.

Българският евродепутат Андрей Новаков, представител на Европейската народна партия, призова за подобна мисия. Според позицията, представена от него, европейската реакция трябва да включва конкретни мерки за защита на корабоплаването, а не да се ограничава единствено до политическо осъждане на атаките.

Подобна инициатива би поставила редица практически въпроси:

  1. какъв да бъде мандатът на мисията,
  2. кои държави да участват,
  3. как да се организира защитата на търговските кораби и
  4. как да се избегне допълнително изостряне на напрежението в региона.

Предложението за военноморска мисия трябва да се разглежда отделно от идеята за засилване на морското наблюдение и обмена на информация. Наблюдението позволява по-ранно установяване на заплахи, докато евентуална военноморска мисия би изисквала отделен мандат и ясно определени оперативни правомощия.

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  • Черно море и сигурността на европейската търговия

Черно море има стратегическо значение за транспорта на стоки между Европа, Украйна, Кавказ и други пазари. Сигурността на корабоплаването в района е свързана както с икономическите интереси на крайбрежните държави, така и с международните доставки на земеделски продукти.

Нападенията срещу търговски плавателни съдове създават риск за живота на екипажите, застрашават корабите и могат да доведат до повишаване на разходите за морски транспорт и застраховки. При продължително влошаване на обстановката корабните компании могат да бъдат принудени да променят маршрутите си или да преразгледат условията, при които плават в региона.

Последствията не се ограничават до отделните плавателни съдове. Когато сигурността на даден транспортен коридор е поставена под въпрос, това може да засегне цялата логистична верига, от пристанищата и превозвачите до търговците и крайните потребители.

Именно затова продоволствената сигурност е част от темата на резолюцията. Черноморските маршрути са важни за износа на украинска селскостопанска продукция, а затрудненията в този транспорт могат да имат международни последици.

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  • България вече поиска помощ от ЕС и НАТО

За България въпросът не е само част от европейския политически дебат. Страната ни вече се оказа пряко засегната от атаки срещу търговски кораби в собствената си изключителна икономическа зона в Черно море.

На 6 октомври 2026 г. българските власти съобщиха за нападение срещу два търговски кораба, извършено с въздушни и морски дронове. Единият плавателен съд потъна, а на борда на другия избухна пожар. Българските институции организираха спасителна операция, в която участваха Военноморските сили, Военновъздушните сили, Гранична полиция и компетентните морски служби.

По информация на Министерския съвет инцидентът е станал на около 70 морски мили източно от Бяла. Властите подчертаха, че основният приоритет е спасяването на човешки живот и установяването на обстоятелствата около нападението.

На 12 октомври българското правителство обяви, че е поискало техническа помощ от Европейския съюз и НАТО за разследването. Страната е потърсила съдействие и от Европейската агенция по морска безопасност, тъй като при първоначалните действия не са открити останки от дроновете, които да позволят установяване на техния произход.

На 13 октомври председателят на Европейския съвет Антонио Коща изрази солидарност с България и определи атаките срещу гражданското корабоплаване в Черно море като неприемливи. Той заяви, че европейските лидери ще обсъдят ситуацията.

Тези събития обясняват защо дебатът в Европейския парламент има пряко значение за България, както от гледна точка на морската безопасност, така и заради необходимостта от координирана европейска реакция.

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  • Нови инциденти засилиха тревогата

На 13 октомври бяха съобщени нови атаки срещу два търговски кораба край българското Черноморие. Единият плавателен съд потъна, а другият беше повреден. Инцидентите предизвикаха нови спасителни действия и засилиха опасенията за безопасността на екипажите и на корабоплаването в района.

Поредицата от случаи увеличи натиска върху европейските институции да обсъдят не само дипломатическия отговор, но и практически мерки за защита на морските маршрути.

На 16 октомври Европейският съвет осъди атаките срещу търговски кораби в изключителните икономически зони на България и Румъния и призова за незабавно възстановяване на безопасното преминаване на гражданските плавателни съдове. Европейските лидери свързаха морската сигурност и с необходимостта да продължат доставките на украинска селскостопанска продукция.

  • Морски център за сигурност с участие на България и Румъния

Друг важен елемент в дискусията е развитието на регионалното сътрудничество между България и Румъния. Двете държави работят по концепция за морски център за сигурност в Черно море, който да подпомага наблюдението, обмена на информация, оценката на заплахите и защитата на критичната инфраструктура.

Предвижда се центърът да има връзка с дейностите в Констанца, Румъния, и Варна, България. Идеята е да се подобри координацията между институциите и да се използва информация от различни източници за по-ранно откриване на рискове.

2026/2933(RSP)

Escalation of Russian strikes in the EU, particularly on Black Sea shipping

Status: Awaiting plenary debate/vote

Отвори процедурата →
Източник: ЕП, МС, Европейски съвет, Agence Europe     
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