Макрон разкритикува „глупавите“ изказвания на Тръмп относно безредиците във Франция

Еманюел Макрон определи като „неприемливи и глупави“ изказванията на Доналд Тръмп и други лидери, които обвиняват мигрантите за безредиците във Франция.

Френската полиция е извършила над 2000 ареста, но не е установила изрична връзка между насилието и имиграцията или радикалните ислямистки групи.

Безредиците засилиха политическите спорове и подкрепата за крайнодясната партия на Марин льо Пен преди президентската надпревара догодина.

Macron hits out at ‘stupid’ Trump remarks about riots in France https://t.co/YfihBVhpx4 — Financial Times (@FT) October 21, 2026

Президентът Еманюел Макрон разкритикува в сряда коментари на чуждестранни лидери, включително Доналд Тръмп, които определи като „неприемливи и глупави“. Изказванията са свързани с твърденията, че мигранти стоят зад безредиците във Франция, пише Financial Times .

Тръмп, чиято Републиканска партия ще участва в междинни избори след две седмици, неколкократно коментира насилието и грабежите във Франция, след като в събота демонстрациите прераснаха в безредици.

Американският президент призова избирателите „просто да погледнат Франция“, като обвини имиграцията за насилието и заяви, че „Париж много скоро ще бъде мюсюлмански град“.

В сряда Макрон заяви, че няма доказателства за чуждестранна намеса, която да е предизвикала безредиците.

„Оттогава обаче има чуждестранни манипулации на информацията, които доведоха до някои неприемливи и глупави коментари от страна на много чуждестранни лидери“, каза Макрон пред журналисти по време на посещение в Катар. По-късно той уточни, че Тръмп „е сред тях“.

„Виждали сме изображения, генерирани с изкуствен интелект, които показват сцени, случили се в действителност не във Франция. Има хора, които твърдят, че сме били залети от орди мигранти и ислямисти, което е напълно невярно“, заяви Макрон. Той отправи критики към онези, които „водят кампании на наш гръб в някои региони или от другата страна на Атлантика“.

„Тези хора ме дразнят“, добави той.

Безредиците във Франция през уикенда бяха сред най-тежките прояви на улично насилие в страната от години. Масова демонстрация, която в голямата си част протичаше мирно и беше насочена срещу високите разходи за живот и недостатъчното финансиране на образованието, прерасна в хаос, след като участници в безредиците нападнаха кметства и разграбиха магазини.

Макрон и правителството му бяха подложени на критики заради неубедителната реакция на полицията и подценяването на мащаба на демонстрациите и заплахата от крайнолеви групи, за които властите подозират, че стоят зад някои от най-тежките прояви на насилие, включително подпалването на кметство в Лимож.

В навечерието на новите протести, насрочени за тази събота, властите обещаха „масирано“ полицейско присъствие и подкрепа от армията.

„Франция гори!“: Тръмп обвини имиграцията за безредиците

Макрон, който беше в Близкия изток отчасти за да осигури доставките на дизелово гориво на фона на високите цени на енергията, които засилват общественото недоволство, заяви: „Хората, които искат да посеят безредици следващата събота, няма да бъдат оставени да го направят“.

По-късно в сряда френският президент направи непланирано посещение в Рияд като част от обиколката си в страните от Персийския залив. Според Елисейския дворец там той е трябвало да се срещне с престолонаследника на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман.

Макрон е първият западен лидер, посетил Саудитска Арабия, откакто подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хути засилиха атаките си през последните седмици, принуждавайки летището в Рияд да затвори. Посещението е знак на „солидарност“, допълниха от канцеларията на френския президент.

Кадри на горящи сгради и на Париж, обхванат от сълзотворен газ, попаднаха на първите страници на издания по целия свят. Безредиците обаче доведоха и до разпространението на подвеждащо онлайн съдържание, включително широко гледани видеозаписи на сцени на насилие, които не са заснети във Франция. Регулаторните органи на ЕС вече разследват възможни кампании за дезинформация.

Полицията е извършила над 2000 ареста, но не е установила изрична връзка между безредиците и имиграцията или радикални ислямистки групи.

Това обаче не попречи на няколко чуждестранни лидери да се намесят в дебата. В навечерието на парламентарните избори в Израел, насрочени за следващата седмица, премиерът Бенямин Нетаняху заяви във вторник в интервю за телевизия i24, че Франция е „отстъпила пред нашествие от ислямистки екстремисти“, като изрази съжаление за разрушенията в Париж.

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В Испания, където социалистическият премиер Педро Санчес свика предсрочни избори за ноември, лидерът на крайнодясната партия „Вокс“ Сантяго Абаскал обвини тази седмица „ислямистката левица“ и „съюзниците на Санчес“ за случилото се във Франция.

Унгарският премиер Петер Мадяр също обвини имиграцията за безредиците, като защити строгата политика на страната си. Подобна позиция зае и полският премиер Доналд Туск.

Тръмп и неговият вицепрезидент Джей Ди Ванс бяха сред първите, които се възползваха от протестите във Франция, за да отправят критики. „Франция гори! Имиграцията на хора от един напълно различен свят, хора с омраза в сърцата си, разруши тази някога велика страна“, написа Тръмп в неделя вечерта в социалната си платформа Truth Social.

В понеделник той заяви пред журналисти: „Еманюел трябваше отдавна да затвори границите си. Казах му да го направи“.

Франция също е изправена пред избори с голям залог през следващата пролет, когато ще започне надпреварата за наследник на Макрон след двата му президентски мандата. Марин льо Пен от крайнодясната партия „Национален сбор“ е фаворит в надпреварата, а според първите оценки подкрепата за партията ѝ е нараснала в социологическите проучвания след съботните безредици. Партията обеща да възстанови „реда“ във Франция.

В сряда Льо Пен заяви пред радио Franceinfo, че при управлението на Макрон цари „хаос“: „Миграционен хаос, хаос в областта на сигурността, бюджетен хаос“.