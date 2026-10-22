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Администрацията на Тръмп засилва натиска срещу предполагаеми изборни измами, демократите отвръщат със съдебен иск

Министерството на правосъдието съобщи за 113 обвинени в 20 щата по "Операция Защита на вота". Ключовият сблъсък е федералното искане Калифорния да спре преброяването на над 20 000 бюлетини от предполагаеми неграждани.

Василена Г. Василева

22 октомври 2026, 14:25
Администрацията на Тръмп засилва натиска срещу предполагаеми изборни измами, демократите отвръщат със съдебен иск
Източник: БТА

Администрацията на президента Тръмп ескалира кампанията си срещу предполагаеми изборни измами по-малко от три седмици преди междинните избори, предприемайки серия от федерални обвинения и съдебен иск срещу Калифорния. В отговор коалиция от демократи заведе дело срещу администрацията с обвинения в опит за неправомерен натиск върху щатските изборни процеси.

Министерството на правосъдието на САЩ обяви в понеделник, че е повдигнало обвинения срещу 28 души в Калифорния за престъпления, свързани с изборите, съобщава Newsweek. Тези действия са част от по-широка инициатива, наречена "Операция Защита на вота", в рамките на която през последните седем седмици са обвинени общо 113 души в 20 щата за незаконно гласуване и регистрация.

Съдебната битка с Калифорния

В основата на конфликта е съдебен иск, заведен от Министерството на правосъдието срещу щата Калифорния. Федералното правителство настоява съдът да нареди спиране на преброяването на бюлетини, свързани с над 20 000 души, които според него са "вероятно" чужди граждани. От своя страна, властите в Калифорния оспорват тези твърдения, като заявяват, че предоставеният им списък е непроверен и щатът разполага със собствени механизми за защита срещу регистрация на чужди граждани.

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Спорът се изостри, след като президентът Доналд Тръмп заплаши калифорнийски длъжностни лица със затвор, ако преброяват бюлетини от хора, маркирани от администрацията. Министерството на правосъдието също така предупреди, че местни служители, които съзнателно обработват бюлетини, подадени от неграждани, могат да бъдат разследвани или преследвани по федерални закони.

В съдебни документи, цитирани от ABC News, двама служители от окръжния регистратор в Лос Анджелис представят резултати от "предварителен анализ" на 200 лица от списъка на министерството. Според техния анализ, за близо 40% от тях има данни, че са родени в САЩ, което е силно доказателство за гражданство, а 71.2% от проверените нямат никаква история на гласуване.

Правен анализ: Могат ли изборните служители да бъдат съдени?

Въпреки заплахите, правни експерти, интервюирани от Newsweek, смятат, че евентуално съдебно преследване срещу изборни служители би било изключително трудно. Майкъл Т. ван дер Вийн, адвокат по наказателни дела, който е представлявал президента Тръмп по време на втория му импийчмънт, обяснява, че прокурорите ще трябва да докажат, че длъжностното лице е предприело умишлени стъпки, за да подпомогне извършването на престъпление.

Според него, "не е достатъчно да се покаже, че действията на служителя по невнимание са помогнали на някой друг да извърши престъпление". Марк Грейбър, професор по конституционно право, и Дейвид Фрумкин, асистент по право в Университета в Хюстън, подкрепят тази теза, като подчертават, че наказателните закони изискват съзнателно нарушаване на правилата за допустимост на гласоподавателите. Ако статутът на гласоподавателя е спорен, служителят не би могъл да знае със сигурност, че той е чужд гражданин.

Демократите контраатакуват със съдебен иск

В отговор на действията на администрацията, Демократическият национален комитет, заедно с други партийни организации и законодатели, заведе дело във федералния съд във Вашингтон. Искът, за който съобщава ABC News, цели да блокира опитите на администрацията на Тръмп да принуждава щатите да премахват гласоподаватели от регистрационните списъци и да "заплашва щатски и местни изборни служители за това, че не правят нищо повече от законните си задължения".

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В жалбата се твърди, че администрацията използва "некачествено съставени списъци с предполагаеми неграждани", които се разпадат и при най-бегла проверка. Демократите обвиняват президента Тръмп, че от десетилетие "бомбардира американския народ с лъжи и дезинформация относно американските избори и изборните измами" като претекст за овладяване на контрола върху изборния процес.

Говорителят на Министерството на правосъдието Кирстен Пелс обвини Калифорния в "умишлена слепота" в изявление пред ABC News, като заяви, че "федералният закон не позволява тази умишлена слепота". Сблъсъкът между федералната власт и щатските администрации се очертава като ключов правен и политически въпрос в навечерието на решаващите междинни избори.

Редактор: Василена Г. Василева
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