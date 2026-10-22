Без касов бон и с разлики в касата: НАП хвана нарушения в парфюмерии в София

Пет нарушения в магазини за парфюми и козметика установиха инспектори от Главна дирекция „Фискален контрол“ в Националната агенция за приходите (НАП). Проверките са извършени за един ден в 10 обекта в София, съобщиха от агенцията.

Нередностите са свързани с отчитането на продажбите и касовата отчетност. Сред тях са неиздаване на фискален бон, липса на задължителни реквизити в касовите бележки, разлика между парите в касата и сумите, отчетени чрез фискалното устройство, както и липса на кочан с касови бележки.

Нарушения в над 70% от проверените заведения в София

При две от проверките е направена пълна инвентаризация на стоките, а седем са извършени в търговски обекти. Една проверка е започнала с онлайн поръчка и действията по нея продължават.

Проверките са насочени към спазването на данъчното и осигурителното законодателство, правилното отчитане на приходите и предотвратяването на нарушения в търговията на дребно.

Как да проверите касовата си бележка

От НАП напомнят на потребителите да искат фискален бон при всяка покупка. Касовите бележки могат да се проверяват чрез мобилното приложение на агенцията – със сканиране на QR кода върху бележката всеки клиент може да види дали продажбата е отчетена коректно.

Цветя без касов бон: НАП откри десетки нарушения преди 15 септември

Сигнали за неиздадени касови бележки, фалшиви платежни документи или документи с липсващи реквизити, както и за други данъчни и осигурителни нарушения, могат да се подават на телефона на Информационния център на НАП – 0700 18 700, или на имейл infocenter@nra.bg.

15 000 парфюма, обявени за авточасти

В края на февруари митнически инспектори откриха над 15 000 парфюма с надписи на известни търговски марки при проверка на пратка от 11 палета, съобщиха тогава от Агенция „Митници“. В документите стоките бяха описани като „авточасти“ за доставка до Франция.