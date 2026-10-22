Свят

Съдят Ива Михайлова задочно в Северна Македония

Заседанието е насрочено за 9 ноември 2026 г.

Василена Василева Василена Василева

22 октомври 2026, 12:58
Съдят Ива Михайлова задочно в Северна Македония
Източник: NOVA

И ва Михайлова ще бъде съдена задочно, постанови съдът в Северна Македония, като прие предложение на Основната прокуратура в Кочани.

Прокуратурата в Кочани поиска задържането на Ива Михайлова под стража

„По предложение на Основната прокуратура в Кочани е постановено Ива Михайлова – обвинена в тежки престъпления срещу безопасността на хората и имуществото при движение по пътищата – да бъде съдена задочно, тъй като тя не е достъпна за държавните органи. Следващото съдебно заседание е насрочено за 9 ноември 2026 г. в 09:00 ч.“, съобщиха от прокуратурата.

Прокуратурата в Скопие: Миналата година на Ива Михайлова ѝ бяха отнети два паспорта

Преди десет дни Михайлова се появи в България, като заяви, че е преминала границата законно.

Въпреки това, поради воденото срещу нея съдебно производство, както македонският, така и българският ѝ паспорт са били отнети. Македонските власти съобщиха, че няма данни тя да е напускала страната. Бягството на Михайлова предизвика дипломатически скандал и силна обществена реакция.  

Ива Михайлова е обявена за международно издирване: Ще я предаде ли България на РСМ и как се стигна дотук?

Ива Михайлова, която притежава македонско и българско гражданство, е обвиняема в Република Северна Македония за катастрофа с един загинал.

След пристигането ѝ в България на 13 октомври Основният съд в Кочани издаде заповед за ареста ѝ, а македонските власти обявиха национално и международно издирване.

„Рано или късно ще отговарят“: Мицкоски заплаши Ива Михайлова и баща ѝ

Чрез Интерпол - Скопие е отправено искане за арестуването и екстрадирането ѝ.

България потвърди, че е получила искането, но няма да предприема действия за установяване на местонахождението ѝ, като се позова на възможността да откаже екстрадиция на свой гражданин.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Дръжте и пари в брой: Съветите на киберексперт след срива на Revolut

Дръжте и пари в брой: Съветите на киберексперт след срива на Revolut

„Смеех се и плачех, той беше точно зад рамото ми“: Сестрата на Матю Пери с разтърсваща изповед за погребението му

„Смеех се и плачех, той беше точно зад рамото ми“: Сестрата на Матю Пери с разтърсваща изповед за погребението му

Скандал между жени разкри фентанил за 59 300 евро в Русе

Скандал между жени разкри фентанил за 59 300 евро в Русе

Макрон разкритикува „глупавите“ изказвания на Тръмп относно безредиците във Франция

Макрон разкритикува „глупавите“ изказвания на Тръмп относно безредиците във Франция

Отбрана и технологии с двойна употреба: Катализаторът за нов цикъл на иновации в Европа

Отбрана и технологии с двойна употреба: Катализаторът за нов цикъл на иновации в Европа

biss.bg
Шефът на Mercedes: протекционизмът на ЕС вдига цените на колите

Шефът на Mercedes: протекционизмът на ЕС вдига цените на колите

carmarket.bg
<p>МВнР с извънредно предупреждение към българите, пътуващи в четири европейски държави</p>
Ексклузивно

МВнР с извънредно предупреждение към българите, пътуващи в четири европейски държави

Преди 1 ден
<p>Оръжие в ръцете на Мъск: Какво се случва със Starlink в Украйна</p>
Ексклузивно

Оръжие в ръцете на Мъск: Какво се случва със Starlink в Украйна

Преди 1 ден
<p>Кражба за близо $1 млн.: Отмъкнаха редки карти Pokémon от камион</p>
Ексклузивно

Кражба за близо $1 млн.: Отмъкнаха редки карти Pokémon от камион

Преди 1 ден
Трагедия в бодибилдинга: 33-годишен състезател почина след припадък на сцената
Ексклузивно

Трагедия в бодибилдинга: 33-годишен състезател почина след припадък на сцената

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Търговците на горива: Работим с 4-5% надценка, в ЕС тя е 12-15%

Търговците на горива: Работим с 4-5% надценка, в ЕС тя е 12-15%

Парите ни Преди 19 минути

Според Димитър Хаджидимитров браншът не е могъл да поеме рязкото поскъпване, а цената у нас вече изцяло зависи от международните пазари

Задържаха мъж на 64 години за блудство с 12-годишна

Задържаха мъж на 64 години за блудство с 12-годишна

България Преди 56 минути

По искане на държавното обвинение съдът е постановил най-тежката мярка за неотклонение

„Преведох я през ада“: Синът на кралица Камила с откровения за миналото си

„Преведох я през ада“: Синът на кралица Камила с откровения за миналото си

Любопитно Преди 1 час

51-годишният Том Паркър Боулс разкрива как се е променило отношението към майка му от мрачните 90 години до днес и за какво продължават да спорят зад затворените врати

Напрежение и физически сблъсъци в албанския парламент

Напрежение и физически сблъсъци в албанския парламент

Свят Преди 1 час

Депутати от управляващата Социалистическа партия и опозиционната Демократическа партия си размениха обиди, а опозицията блокира трибуната

NOVA представя първата вертикална драма в България

NOVA представя първата вертикална драма в България

Любопитно Преди 1 час

Новият сериал „Да обикнеш непознат“ ще бъде достъпен в NOVA PLAY от 8 ноември

Учени и академици против идеята на Румен Радев за единен учебник

Учени и академици против идеята на Румен Радев за единен учебник

България Преди 1 час

Предложението на министър-председателя Румен Радев за въвеждане на единен учебник по история и цивилизации, български език и литература и география и икономика предизвика остра реакция сред академичната общност

<p>Изборни измами в САЩ: Ще бъдат ли наказани служители за спорни бюлетини?</p>

Администрацията на Тръмп засилва натиска срещу предполагаеми изборни измами, демократите отвръщат със съдебен иск

Свят Преди 1 час

Министерството на правосъдието съобщи за 113 обвинени в 20 щата по "Операция Защита на вота". Ключовият сблъсък е федералното искане Калифорния да спре преброяването на над 20 000 бюлетини от предполагаеми неграждани.

След масовите безредици: Франция забрани протестите в Лион на 24 октомври

След масовите безредици: Франция забрани протестите в Лион на 24 октомври

Свят Преди 1 час

Между 150 и 200 магазина са били разграбени при сблъсъците през миналия уикенд, а около 200 души са арестувани. Нови демонстрации срещу високите разходи за живот са планирани в цялата страна

Кирил Домусчиев получи голямата награда за индустриално управление на Призове „Буров“ 2026

Кирил Домусчиев получи голямата награда за индустриално управление на Призове „Буров“ 2026

България Преди 1 час

Председателят на КРИБ и президент на Хювефарма получи престижното отличие лично от вицепремиера Александър Пулев

Евродепутатите гласуват за сигурността в Черно море: Ще поиска ли ЕС военноморска мисия за защита на корабите?

Евродепутатите гласуват за сигурността в Черно море: Ще поиска ли ЕС военноморска мисия за защита на корабите?

България Преди 2 часа

Проект на резолюция поставя въпроса за ескалацията на атаките срещу корабоплаването, сигурността на региона и риска за световните доставки на храни. България е сред държавите, пряко засегнати от напрежението

ВАС окончателно потвърди избора на изпълнител за сметопочистването в три района на София

ВАС окончателно потвърди избора на изпълнител за сметопочистването в три района на София

България Преди 2 часа

Договорът за Зона 3 обхваща „Слатина“, „Подуяне“ и „Изгрев“. Васил Терзиев съобщи, че общината е спестила над 81 млн. евро от тази зона и общо над 220 млн. евро за столичани

Жестокост в „Люлин“: 23-годишен преби майка си, жената е с тежка черепна травма

Жестокост в „Люлин“: 23-годишен преби майка си, жената е с тежка черепна травма

България Преди 2 часа

Тежкият случай на домашно насилие се е разиграл в столичения квартал „Люлин 5“. Жената е с животозастрашаваща черепно-мозъчна травма

Италия и Испания се договориха: Премахват граничния контрол

Италия и Испания се договориха: Премахват граничния контрол

Свят Преди 2 часа

Рим и Мадрид ще възстановят пълното прилагане на шенгенските правила след дипломатическото напрежение, възникнало заради миграционния натиск

След хита в TikTok със стюардесите: Марио Бакалов показа селфи с Миранда Кър

След хита в TikTok със стюардесите: Марио Бакалов показа селфи с Миранда Кър

България Преди 3 часа

След като стюардесите ни спечелиха признанието на Victoria's Secret в TikTok, пилотът на Lufthansa Марио Бакалов припомни забавна среща в небето. Супермоделът Миранда Кър лично взела телефона му, за да заснеме перфектното селфи по време на полет

Спецакция на полицията в Софийска област, 12 души са задържани

Спецакция на полицията в Софийска област, 12 души са задържани

България Преди 3 часа

Полицейските действия се провеждат съвместно с екипи на жандармерията

150 000 дози противогрипни ваксини вече са в България

150 000 дози противогрипни ваксини вече са в България

България Преди 3 часа

Първите препарати за сезон 2026/2027 са предназначени за деца и възрастни хора. Още 300 000 дози се очакват през ноември

Всичко от днес

От мрежата

Колко точно са умни котките

dogsandcats.bg

Кучетата в японската култура и история (легенди, предания и изненадващи факти)

dogsandcats.bg
1

Нова защитена територия в Трънско

sinoptik.bg
1

Канарата е най-високият водопад в Средна гора

sinoptik.bg

След скандалния развод: София Буш днес е приятелка с предполагаемите любовници на Чад Майкък Мъри

Edna.bg

Стари вражди и нови съперничества противопоставят Ураганите и Канарите в “Игри на волята”

Edna.bg

ЕП предлага разполагане на европейска военноморска операция в Черно море

Nova.bg

Реформата в АПИ: Съкращават 420 служители и им дават опция за работа в други структури

Nova.bg