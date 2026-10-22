Съдят Ива Михайлова задочно в Северна Македония

И ва Михайлова ще бъде съдена задочно, постанови съдът в Северна Македония, като прие предложение на Основната прокуратура в Кочани.

Прокуратурата в Кочани поиска задържането на Ива Михайлова под стража

„По предложение на Основната прокуратура в Кочани е постановено Ива Михайлова – обвинена в тежки престъпления срещу безопасността на хората и имуществото при движение по пътищата – да бъде съдена задочно, тъй като тя не е достъпна за държавните органи. Следващото съдебно заседание е насрочено за 9 ноември 2026 г. в 09:00 ч.“, съобщиха от прокуратурата.

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Преди десет дни Михайлова се появи в България, като заяви, че е преминала границата законно.

Въпреки това, поради воденото срещу нея съдебно производство, както македонският, така и българският ѝ паспорт са били отнети. Македонските власти съобщиха, че няма данни тя да е напускала страната. Бягството на Михайлова предизвика дипломатически скандал и силна обществена реакция.

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Ива Михайлова, която притежава македонско и българско гражданство, е обвиняема в Република Северна Македония за катастрофа с един загинал.

След пристигането ѝ в България на 13 октомври Основният съд в Кочани издаде заповед за ареста ѝ, а македонските власти обявиха национално и международно издирване.

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Чрез Интерпол - Скопие е отправено искане за арестуването и екстрадирането ѝ.

България потвърди, че е получила искането, но няма да предприема действия за установяване на местонахождението ѝ, като се позова на възможността да откаже екстрадиция на свой гражданин.