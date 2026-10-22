Свят

След масовите безредици: Франция забрани протестите в Лион на 24 октомври

Между 150 и 200 магазина са били разграбени при сблъсъците през миналия уикенд, а около 200 души са арестувани. Нови демонстрации срещу високите разходи за живот са планирани в цялата страна

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 1 час / 22 октомври 2026, 14:15
След масовите безредици: Франция забрани протестите в Лион на 24 октомври
Източник: EPA/БГНЕС

Ф ренските власти забраниха всички протести в Лион, третия по големина град в страната, на 24 октомври, когато се очакват демонстрации в цяла Франция. Решението е взето след безредиците и грабежите по време на протестите през изминалия уикенд, предаде АФП.

„Жълтите жилетки“ обявиха нова вълна от протести във Франция на 24 октомври

Префектурата на департамента Рона обяви на 22 октомври, че забраната е наложена заради събитията от 17 октомври.

„Предвид събитията от 17 октомври префектът реши със заповед да забрани всички протести в град Лион тази събота, 24 октомври“, се посочва в официалното съобщение.

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  • Грабежи и сблъсъци по улиците

Подобно на Париж и други френски градове, Лион стана сцена на сблъсъци и грабежи, след като маскирани младежи излязоха по централните улици по време на масови демонстрации срещу високата инфлация.

За кого и къде важи вечерният час, въведен във Франция

Кметът на Лион Грегори Дусе заяви, че градът е преживял часове на „хаос“. По думите му между 150 и 200 магазина са били разграбени, а туристически информационен център е бил подпален. Полицията е арестувала около 200 души.

  • Нови демонстрации срещу високите разходи за живот

Организаторите на протестите - движението на „жълтите жилетки“ и синдикатите - призоваха за нови демонстрации в цяла Франция на 24 октомври. Основното им искане е свързано с високите разходи за живот.

1200 арестувани, горящи сгради, и 150 ранени полицаи: Протестите във Франция прераснаха в погроми

За 5 ноември са насрочени обща стачка и нови протестни прояви.

След като не успяха да овладеят насилието през изминалия уикенд, френските власти разпоредиха тази седмица тридневен вечерен час в части от Париж, Лион и други градове. Мярката цели да защити търговските райони от нови безредици.

  • Макрон свиква Съвета по отбрана

Френският президент Еманюел Макрон заяви малко по-късно, че ще свика заседание с участието на ключови министри преди планираните за уикенда демонстрации, предаде АФП.

Той добави, че по време на националните демонстрации на 24 октомври ще бъдат разрешени единствено протестите, организирани от синдикатите.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
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