Свят

Италия и Испания се договориха: Премахват граничния контрол

Рим и Мадрид ще възстановят пълното прилагане на шенгенските правила след дипломатическото напрежение, възникнало заради миграционния натиск

Василена Василева Василена Василева

22 октомври 2026, 13:49
Италия и Испания се договориха: Премахват граничния контрол
Източник: EPA/БГНЕС

И талия и Испания постигнаха споразумение за окончателно премахване на временно въведения граничен контрол помежду им. Така двете държави ще възстановят пълното прилагане на шенгенските правила, съобщи „Евронюз“.

Решението е взето след телефонен разговор между вътрешните министри на Италия и Испания Матео Пиантедози и Фернандо Гранде-Марласка. Още миналата седмица премиерите Джорджа Мелони и Педро Санчес изразиха намерение да прекратят ограниченията в кулоарите на Европейския съвет.

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В идентични изявления двете правителства посочиха, че решението е взето след внимателна оценка на ситуацията. Премахването на проверките ще бъде съпроводено със засилен обмен на информация, за да се гарантира сигурността в Шенгенското пространство.

Споразумението слага край на дипломатическото напрежение между Рим и Мадрид, възникнало след масовото преминаване на над 70 000 мигранти от Мароко в испанския автономен град Сеута през юли.

На 1 август Италия временно възстанови проверките на пътниците, пристигащи от Испания през пристанищата и летищата. По данни на италианските власти мярката е била насочена основно към граждани на държави извън Европейския съюз с цел предотвратяване на потенциални терористични заплахи.

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Италия и Испания нямат обща сухопътна граница, а Сеута се намира извън Шенгенското пространство.

Решението на Рим предизвика остра реакция от испанския външен министър Хосе Мануел Албарес, който го определи като „абсурдно“ и „позорно“. Седмица по-късно Мадрид въведе ответни проверки за пътниците, пристигащи от Италия.

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Новото споразумение предвижда двустранният контрол да бъде премахнат постепенно и заменен с алтернативни мерки за сътрудничество в областта на сигурността.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
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