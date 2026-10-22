Запознайте се с новата руска крилата ракета „Филин“ - обсег от 1200 км, 3D-принтирани части и китайска навигационна система

Украинското разузнаване разкри данни за руската крилата ракета „Филин“, използвана срещу Украйна от края на лятото на 2026 г., с обявен обсег до 1200 км и скорост до 800 км/ч.

Ракетата използва 3D-принтирани части, руски двигател и китайска навигационна система. Идентифицирани са 35 американски и 22 китайски електронни компонента.

ГУР публикува списък на компонентите и интерактивен 3D модел, показващи зависимостта на руското оръжейно производство от чуждестранни технологии.

Russia has begun using a new cruise missile to attack Ukraine, known as the "Filin" cruise missile. This new ground-launched missile has a maximum speed of up to 800 km/h, a maximum altitude of 6 km, and a flight range of 600-1200 km. It is 3.5 metres in length and has a wingspan of 3 metres. It's warhead weighs either 50 or 100 kg, and can be equipped with fragmentation-high-explosive, penetrating, and thermobaric warheads. This was likely that missile that was mixed up with Geran-5 jet-drones on October 16, that I reported as flying at speeds of 700-800 km/h towards western Ukraine. — AMK Mapping 🇳🇿 (@AMK_Mapping_) October 22, 2026

Главното управление на разузнаването на Министерството на отбраната на Украйна (ГУР) публикува подробен анализ и интерактивен 3D модел на новата руска крилата ракета „Филин“. Разкритите данни показват, че става дума за евтино оръжие с наземно базиране, чийто заявен обсег достига 1200 километра и в чиято електроника все по-голям дял заемат китайски компоненти.

Според доклад на ГУР от 22 октомври Русия е започнала да използва „Филин“ срещу Украйна в края на лятото на 2026 г.

Ракетата се произвежда от НПО „Молния“, част от руската корпорация „Тактическое ракетное вооружение“. Изглежда, че тя е поредната стъпка в усилията на Москва да разработва по-евтини ударни оръжия с реактивни двигатели, които могат да бъдат изстрелвани от земята и произвеждани в по-големи количества.

Според украинското военно разузнаване корпусът на „Филин“ е изработен от композитни материали, подсилени с въглеродни и стъклени влакна. Ракетата е дълга около 3,5 метра, а размахът на крилата ѝ е приблизително 3 метра. Някои от отделните ѝ части се произвеждат чрез технология за 3D принтиране.

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Русия твърди, че ракетата може да развива скорост до 800 километра в час, или около 500 мили в час, и да поразява цели на разстояние до 1200 километра.

Тя е проектирана да лети на изключително малка височина, но може да се издига и до около 6 километра. Установени са варианти, оборудвани с бойни глави с тегло 50 или 100 килограма.

Ракетата се изстрелва от наземна пускова установка с помощта на ускорител с твърдо гориво, след което основният двигател поема работата.

Украинското разузнаване е установило, че бордовата електроника на „Филин“ се произвежда от руската компания PLAZ. Тя участва и в производството на електроника за безпилотния летателен апарат „Гарпия“, руска разработка, свързана със семейството дронове „Геран-2“.

Анализаторите на разузнаването отбелязват, че електронните модули, открити в „Филин“ и „Гарпия“, имат сходно оформление и маркировки. Това подсказва, че Русия все по-често стандартизира компонентите, използвани в различни видове оръжия.

Навигацията се осигурява от произведена в Китай инерциална навигационна система, комбинирана със сателитен навигационен модул „Комета“ с 16 канала.

Електронните компоненти на ракетата като цяло наподобяват тези, използвани в други руски ракети и безпилотни летателни апарати, но украинското разузнаване подчертава нарастващия дял на китайските компоненти. Разследващите са идентифицирали 35 компонента американско производство и 22 китайско производство. Установено е също, че все по-често се използват повторно едни и същи решения в различни печатни платки и системи.

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Тази тенденция показва, че Русия продължава да опростява веригите си за доставки и да стандартизира електрониката в различните си програми за производство на ракети и дронове, като същевременно увеличава зависимостта си от китайски технологии.

Един от основните компоненти обаче остава руско производство. „Филин“ използва реактивен двигател R500, произведен от компанията Reynolds LLC. Същият двигател вече е бил откриван в руските крилати ракети с въздушно изстрелване С-71К „Ковер“ и С-71М „Монокром“.

Украинското военно разузнаване публикува пълния списък на компонентите чрез портала си War&Sanctions. Материалът включва интерактивен 3D модел, който показва как е сглобена ракетата и кои чуждестранни технологии продължават да се използват в руските оръжия.

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