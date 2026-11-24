Н ови подробности около големия пожар, който избухна в луксозното имение на Уил Смит и съпругата му Джейда Пинкет Смит в Калабасас, Калифорния, съобщи Page Six.

Инцидентът е станал малко след полунощ в понеделник, 23 ноември. Според аудиозаписи от диспечерските служби, с които медията разполага, сигналът е подаден за горяща постройка на територията на огромния имот от 600 декара, оценен на 42 милиона долара.

„Имаме горяща постройка, без разпространение към храстите“, се чува да казва пожарникар в радиоефира, като десетина минути по-късно оператор на спешния телефон 911 насочва специализиран противопожарен автомобил със стълба към адреса на актьора.

Пожар избухна в огромното имение на Уил Смит в Калабасас

Бърза реакция и овладяване на пламъците

Will Smith 911 audio reveals new details of massive fire at star’s $42 million Calabasas home https://t.co/tPFZLxLKiR https://t.co/RvpHcuBTEF — New York Post (@nypost) November 23, 2026

От шерифския департамент на окръг Лос Анджелис потвърдиха, че служители на реда са пристигнали на място в 00:04 ч. местно време след сигнал от охраната на имението за горящ склад за поддръжка.

При пристигането си полицаите са заварили постройката - описана от пожарната като плевня с размери около 6 на 12 метра – напълно обхваната от пламъци. Благодарение на бързата намеса на огнеборците пожарът е бил потушен за по-малко от час.

От властите уточниха, че няма пострадали хора, не се е наложило транспортиране на пациенти в болница, а други сгради в имението не са засегнати. По първоначални данни причината за инцидента е случайност. Засега не е ясно дали 58-годишният Смит и 55-годишната му съпруга са били в дома си по време на пожара, а техните представители не са отговорили на запитванията за коментар.

Не е първият огнен инцидент в имота

Това не е първият случай, в който имението на звездната двойка попада в огнена стихия. През 2021 г. къщата с шест спални и 13 бани, завършена през 2010 г., претърпя сериозни ремонти след друг пожар, тръгнал от мазето. Тогава един пожарникар бе прегледан от лекари, но семейството остана невредимо.

През януари 2025 г. пък Смит и семейството му - синовете Трей и Джейдън и дъщерята Уилоу - бяха принудени да се евакуират заради опустошителните горски пожари в района на Палисейдс, макар никога да не коментираха публично преживяното.