З а повечето хора Монако е синоним на суперколи и безкраен лукс. Втората най-малка държава в света (с площ от едва около 2 кв. км) обаче привлича не само световния елит, но и хиляди чужденци, които търсят висок стандарт на живот, сигурност и кариерни възможности.

Да станеш резидент на Княжеството не е невъзможно, но изисква сериозна подготовка – особено финансова.

1. Как се получава право на пребиваване (Carte de Séjour)?

За разлика от страните в Европейския съюз, в Монако (което не е член на ЕС, но е в митнически съюз с Франция и е част от Шенгенското пространство) не можете просто да се нанесете и да се регистрирате. Всеки чужденец, който иска да остане повече от 3 месеца, трябва да кандидатства за карта за пребиваване (Carte de Séjour).

За да я получите, трябва да отговаряте на три основни условия:

Осигурено жилище: Трябва да представите договор за наем (обикновено минимум за 1 година) или нотариален акт за собственост в Монако. Жилището трябва да е с достатъчна площ за броя на хората, които ще живеят в него.

Финансова стабилност: Това е най-голямата бариера. Имате два варианта – или да представите трудов договор с работодател в Монако (или да регистрирате собствен бизнес там), или да докажете, че разполагате с достатъчно средства да се издържате сами. На практика това означава да откриете сметка в местна банка и да депозирате значителна сума (най-често банките изискват минимум 500 000 евро, за да ви издадат нужната банкова референция).

Чисто съдебно минало: Задължително се представя свидетелство за съдимост от страните, в които сте живели през последните години.

2. Голямата тайна на обикновените емигранти: Работа в Монако, живот във Франция

Малко хора знаят, че огромна част от работещите в Монако (включително много българи) всъщност не живеят в самото Княжество. Причината е проста - цените на имотите и наемите там са сред най-високите в света. Наемът на скромно студио започва от около 3000-4000 евро на месец, а за по-голям апартамент сумите лесно надхвърлят 10 000 евро.

DB12 & Monaco views with @tomclaeren #monaco #montecarlo https://t.co/acnMsIsxKd — French Riviera Guide (@frrivieraguide) December 12, 2023

Затова масовата практика е хората да си намерят работа в Монако, а да живеят в съседните френски градчета на Лазурния бряг, които са буквално на една улица разстояние – като Босолей (Beausoleil), Кап д'Ай (Cap-d'Ail), Рокбрюн-Кап-Мартен или Мантон, както и в близката Ница. Така наемите са в пъти по-ниски, а до работното място се стига за 10–20 минути пеша, с автобус или с влак.

3. В кои сектори се намира работа най-лесно?

Най-търсените кадри сред чужденците са в следните сфери:

Хотелиерство, ресторантьорство и туризъм - постоянно се търсят готвачи, сервитьори, бармани, рецепционисти и мениджъри;

Яхтинг и морски услуги - екипажи на яхти, поддръжка, брокерство;

Финанси, банкиране и управление на активи;

Недвижими имоти, строителство и интериорен дизайн;

Домашни услуги – детегледачки, икономи, шофьори и охрана за богатите семейства.

Официалният език е френският и владеенето му е почти задължително за работа, макар английският и италианският да се говорят навсякъде.

4. Данъчният рай - митове и реалност

Монако е световноизвестно с това, че няма данък общ доход за физическите лица (с изключение на френските граждани, които по силата на специален договор плащат данъци във Франция). Няма и данък върху капиталовите печалби или наследството (за преки наследници).

🚨 Perched high above Monaco with breathtaking views of the French Riviera, this stunning spot is The Maybourne Riviera (Ceto Restaurant & Bar) in Roquebrune-Cap-Martin! ✨ #Monaco #FrenchRiviera #TravelGoals https://t.co/9FH9LNM1hL — LaVita-Nuit (@NightsInEuro) August 1, 2026

Това обаче не означава, че животът е евтин:

ДДС е 20% (както във Франция), което оскъпява стоките и услугите.

(както във Франция), което оскъпява стоките и услугите. Социалните осигуровки се удържат от заплатите (плащат се както от работодателя, така и от служителя), но в замяна получавате достъп до една от най-добрите здравни системи в света (Caisses Sociales de Monaco).

5. Ежедневие, транспорт и сигурност

Ако има нещо, което прави Монако уникално място за живот, това е абсолютната сигурност. Княжеството разполага с най-големия брой полицаи и охранителни камери на глава от населението в света. Уличната престъпност практически не съществува - можете спокойно да се разхождате по всяко време на денонощието.

Градският транспорт е отлично организиран (автобуси, обществени асансьори и ескалатори, които свързват различните нива на стръмния град), а международното летище в Ница е само на 30 минути с кола или на 7 минути с хеликоптер.