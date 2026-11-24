З а „Нурофен“ в аптека в Петрич плащат с 2,30 евро повече, отколкото в първата аптека след границата в Гърция. Това е един от примерите в сравнението на председателя на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова. В публикация във Facebook тя съобщава, че са подготвени законодателни предложения за намаляване на цените на лекарствата без рецепта.

Разлика има и при други продукти в двете аптеки. Капките за очи „Визин“ са с 1,10 евро по-скъпи в Петрич, а при „Волтарен Емулгел Спорт“ разликата е над 1 евро.

Мая Манолова: Търговци системно нарушават правилата за надценките

Какво според Манолова стои зад разликата

„За разлика от цените на храните, тук обаче не са виновни надценките на крайните търговци, аптеките“, пише Манолова. Според нея причината е в начина, по който се определят цените на лекарствата без рецепта в България.

„В България няма правила за определяне на максималните цени на лекарствата без рецепта. Те са на регистрационен режим и всеки производител или вносител може да определи каквато пожелае цена“, твърди Манолова.

Действащата наредба предвижда регистрирана максимална цена на дребно. Тя се заявява от притежателя на разрешението за употреба на лекарството, а Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти я вписва в публичен регистър.

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При искане за увеличение на вече регистрирана цена наредбата поставя лимит до отчетената инфлация за периода от последната регистрация. Максималната цена за конкретна опаковка може да се провери в регистъра на съвета.

Още в края на октомври Манолова обяви пред NOVA, че цените на лекарствата ще бъдат следващата задача на КЗП. Сега тя съобщава, че предложенията са изготвени съвместно с Министерството на здравеопазването и съвета по цените на лекарствата. В публикацията си Манолова не посочва какво точно предвиждат промените и кога ще бъдат внесени.