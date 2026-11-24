Н а фона на интензивния дебат за бъдещето на регулациите в игралната индустрия в България, водещи международни експерти, регулатори и представители на бизнеса се събират за два дни на ключови дискусии, посветени на законодателните предизвикателства, рекламните ограничения, противодействието на нелегалния пазар, отговорната игра и баланса между ефективния контрол и устойчивото развитие на сектора. На 25-и и 26-и ноември Интер Експо Център в София ще бъде домакин на Източноевропейската конференция на игралната индустрия (EEGS) 2026.

Тази година програмата предлага нови, по-интерактивни формати - „Сблъсък на титаните“, „Сблъсък на лидери“ и „Мега дебат“, в които различни гледни точки ще се срещнат в открит дебат с активно участие на публиката.

Изкуственият интелект е сред основните акценти - от отговорната игра и защитата на потребителите до регулациите, маркетинга и изграждането на глобални брандове. Визионерският форум ще отправи поглед към гейминга през 2035 г., а специален панел ще разгледа отражението на Европейския акт за изкуствения интелект върху индустрията.

Сред останалите теми са ограниченията върху рекламата на хазартни игри, спортното спонсорство, нелегалният хазарт, дигиталните валути, блокчейн технологиите, киберсигурността, социалният гейминг и промените в медийната среда.

Един от най-интересните моменти ще бъде заключителният „Мега дебат“: „Ще убие ли изкуственият интелект душата на глобалните брандове, или ще я спаси?“, в който два отбора ще защитават противоположни позиции, а публиката ще избере по-убедителната чрез онлайн гласуване.

С разнообразните си теми, международни участници и нови дискусионни формати EEGS 2026 ще даде възможност за обмен на идеи, професионални контакти и открит разговор за бъдещето на индустрията.