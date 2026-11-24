Генералният секретар на НАТО Марк Рюте обеща алиансът да защитава всеки сантиметър от територията си, включително в космоса, след разузнавателни данни за планове на Русия да изстреля сателит с ядрено оръжие в следващите 60 дни.

Според германски медии сателитът „Спутник-С“ би могъл да поразява ключови комуникационни и разузнавателни спътници, което германският канцлер Фридрих Мерц определи като доказателство за готовността на Москва за ескалация.

Кремъл и руското посолство в Берлин отхвърлиха твърденията като неоснователна пропаганда, припомняйки официалната позиция на Москва срещу разполагането на оръжия в космоса.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че алиансът ще се защитава срещу всякакви заплахи в космоса след информации, че Русия се готви да изстреля сателит с ядрено оръжие.

Разузнавателни доклади за възможно изстрелване през следващите 60 дни са били споделени между страните от НАТО този месец, съобщават германски медии. Не е ясно коя държава е автор на докладите, пише Би Би Си (BBC).

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Попитан за информациите, Рюте каза: „Винаги ще гарантираме, че защитаваме всеки сантиметър от територията на НАТО, а това включва и гаранции за нашата сигурност, когато става въпрос за космическия елемент“.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че не е виждал последните публикации, но отхвърли съобщенията, позоваващи се на „неизвестни източници“, като „едва ли заслужаващи да бъдат приемани насериозно“.

Руското посолство в Берлин заяви пред германски медии, че отхвърля това, което нарече „неоснователни твърдения“, и посочи, че информациите са част от „пропагандна кампания“.

На пресконференцията в Берлин Рюте заяви, че НАТО разполага с разнообразни варианти за реакция. „Когато става въпрос за военната сфера, винаги ще правим оценка на нашето възпиране и отбрана и ще ги актуализираме, когато е необходимо“, каза той.

Позовавайки се на анонимни германски военни и разузнавателни източници, репортажите на телевизиите NDR и WDR и вестник „Зюддойче цайтунг“ съобщиха, че руският сателит е наречен „Спутник-С“ и е оборудван с ядрена бойна глава. Той би могъл да се използва за смущаване или унищожаване на други сателити, включително важни комуникационни и разузнавателни спътници.

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Застанал до Рюте, германският канцлер Фридрих Мерц нито потвърди, нито отрече информациите за руските планове, но заяви, че те „разкриват нивото на ескалация, което Русия очевидно е готова да предприеме“. „Съобщенията, че Русия планира да въведе ядрено оръжие в космоса, не са нови, но въпреки това остават не по-малко шокиращи“, каза той.

По-рано говорител на германското правителство също нито потвърди, нито отрече информациите, но заяви, че ги приема „много сериозно“, предаде АФП. Говорителят обаче предупреди да не се предизвиква „прекомерна нервност относно хипотетични опасности“.

Йозеф Ашбахер, ръководител на Европейската космическа агенция, заяви, че наличието на ядрени оръжия в космоса е „най-лошият кошмарен сценарий“, съобщи германският вестник „Ханделсблат“.

Русия е страна по Договора за космоса от 1967 г., който забранява разполагането на оръжия за масово унищожение в орбита. Други държави, включително САЩ и Китай, са разположили или планират да разположат други оръжия в космоса, проучвайки способности извън обхвата на договора, като например поразяване на сателити на съперници, които са от ключово значение за военните комуникации, наблюдението и навигацията.

През 2024 г. САЩ заявиха, че Русия разработва „базирано в космоса“ противосателитно оръжие, въоръжено с ядрена бойна глава. Русия отрече обвинението. „Нашата позиция е ясна и прозрачна. Винаги сме били категорично против разполагането на ядрени оръжия в космоса и все още сме против“, заяви президентът Владимир Путин по онова време.

През септември министърът на военновъздушните сили на САЩ Трой Майнк заяви, че САЩ разполагат с „орбитални оръжия за контрол на космоса“, обикалящи около планетата, но не даде подробности. В отговор на съобщението Песков от Кремъл заяви пред руски медии, че космосът „трябва да бъде свободен от всякакви оръжия“.