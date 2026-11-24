Пратка с пресни чушки от Турция е спряна на българската граница, след като проверка открива остатъци от два пестицида над допустимите норми. Чушките не стигат до пазара на ЕС. Българските власти разпореждат пратката да бъде унищожена.

България подава сигнал в европейската система за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF) на 16 ноември. В него рискът е определен като „сериозен“.

БАБХ върна 19 тона турско грозде с наднормени остатъци от пестициди

Най-голямо е превишението при форметаната. Лабораторията отчита 0,680 мг/кг при допустими 0,01 мг/кг. При втория пестицид, фостиазат, резултатът е 0,135 мг/кг при норма 0,02 мг/кг. Това е близо седем пъти допустимото количество.

Когато такава пратка бъде спряна, сигналът се изпраща и до останалите гранични пунктове в Европейското икономическо пространство. Целта е стоката да не влезе през друг пункт, обяснява Европейската комисия.

През септември БАБХ спря и над 9 тона чушки от Северна Македония заради остатъци от пестициди над нормата. Тази пратка също беше насочена за унищожаване.