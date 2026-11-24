Самоделно взривно устройство избухна в кафе в атинското предградие Неа Йония рано тази сутрин.

Няма пострадали, но заведението е с големи материални щети.

Кметът на района предполага, че става въпрос за разчистване на сметки в подземния свят.

Нанесени са материални щети, но няма пострадали хора

Самоделно взривно устройство е избухнало рано тази сутрин в кафе в едно от северните предградия на гръцката столица Атина, съобщи държавната телевизия ЕРТ.

Взривът е станал малко след 4 ч. в заведение в предградието Неа Йония. На обекта са нанесени големи материални щети, но за щастие няма пострадали хора.

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Според първоначалната информация неизвестните засега извършители са поставили взривното устройство пред заведението. Ударната вълна и оглушителният звук са разбудили жителите на целия квартал. Очевидка е заявила пред телевизията, че домът ѝ се е разтресъл при експлозията като при земетресение.

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Властите се надяват, че охранителна камера в близост до мястото на взрива е заснела извършителите.

Пред телевизия Скай кметът на Неа Йония Панайотис Манурис изрази мнение, че става въпрос за разчистване на сметки в подземния свят.