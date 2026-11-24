НАП е продала над 2410 автомобила, отнети за шофиране след употреба на алкохол или наркотици, за близо 2,6 млн. евро.

Общо 5464 превозни средства са конфискувани от септември 2023 г. до края на октомври 2026 г.

Други 215 автомобила са предоставени на държавни ведомства, а 109 са бракувани и унищожени.

НАП продава на търг коли на пияни и дрогирани шофьори

Над 2410 автомобила, отнети от шофьори, управлявали превозните средства след употреба на алкохол и наркотици, са продадени за близо 2,6 млн. евро на търгове, проведени от НАП.

Колите са били обявени в 956 публични продажби от началото на въвеждане на мярката срещу шофирането в нетрезво състояние - през септември 2023 г. до 31.10.2026 г. В 199 от случаите автомобилите са били в съсобственост, като другите съсобственици са платили половината от стойността на превозното средство, за да го задържат. 215 от отнетите в полза на държавата коли са предоставени на различни ведомства, а други 109 са бракувани и унищожени, информират от администрацията.

Старт на продажбите на коли, конфискувани от пияни и дрогирани шофьори

Общо 5 464 са конфискуваните превозни средства, подадени със съдебен акт към НАП от септември 2023 г. до края на октомври тази година. В различни етапи от подготовката за продажба и обявяването им на търг са 2727 коли.

Преди да бъде обявен на търг, всеки от тези автомобили преминава през две законовоопределени фази. През първата се проучва документално колата – има ли наложени върху нея запори, принудителни административни мерки, местонахождение, състояние и др.

"Към момента 732 от отнетите коли са във втората фаза, при която се оценява превозното средство преди да бъде обявено на търг. Насрочените през октомври търгове са 59", допълват от държавния орган.