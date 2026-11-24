Р ики Мартин има толкова много причини да се чувства благодарен и те далеч надхвърлят изключително успешната му музикална кариера. Подобно на милиони хора по света, пуерториканският певец се зарази с COVID-19 преди няколко години, но малцина знаеха, че тази болест е поставила живота му на карта. В скорошно интервю певецът и актьор говори открито за мъчителната здравословна криза, през която е преминал, и колко невероятен късметлия се чувства, че е успял да я преодолее.

Наскоро Рики Мартин гостува в радиопредаването на Енрике Сантос и Даянара Торес и по време на разговора им разкри колко сериозно всъщност е било състоянието му. "Разболях се много тежко преди няколко години, прекарах много тежък COVID", сподели той, без да уточнява точната дата, на която се е заразил с опасния вирус.

“Sentí que me venían a buscar”: Ricky Martin confiesa que estuvo cerca de la muerte https://t.co/N6SuERU26L — La Cuarta (@lacuarta) November 23, 2026

Пуерториканската звезда разказа, че е отказал да отиде в болница, тъй като подобно на много други хора по онова време, е бил убеден, че постъпването там ще го изложи на още по-голям риск.

"Не отидох в болница, защото си повтарях: "Ще ме интубират и ще ме убият", спомня си той.

"Затова останах у дома, сякаш бях хоспитализиран там, и бях в наистина лошо състояние. Не за първи път говоря за това", каза той.

"Дори имах чувството, че идват за мен в три различни момента", призна певецът, визирайки колко близо се е чувствал до смъртта.

Суперзвездата разкри, че заради тежкото си състояние е прекарал дълъг период на легло и не е можел да се погрижи дори за най-основните си нужди. Преминаването през това тежко изпитание обаче го е оставило с дълбоко чувство на благодарност и обновена любов към живота.

#Espectaculos | Ricky Martin revela que estuvo 50 días en cama por Covid: “Sentí que me venían a buscar” https://t.co/DKLEkl4VVu — Agricultura (@AgriculturaFM) November 23, 2026

"Когато преминаваш през толкова трудни моменти... по време на възстановяването прекарах 50 дни напълно неподвижен в леглото, без да мога да стана дори до тоалетната. Когато преживееш толкова тежки моменти, единственото, което наистина те изпълва, е благодарността и желанието да живееш отново. Всяка сутрин се събуждам и казвам: "Благодаря, благодаря, благодаря, жив съм, дишам", защото месеци наред не можех да дишам.", каза той.

Рики Мартин и как преоткри смисъла на живота си след изпитанието

Певецът сподели, че тази здравословна криза му е помогнала да види по-ясно кое е наистина важно в живота му и е затвърдила мисията му като артист.

"Тогава започваш да забелязваш малките неща с децата си, с кариерата си, с публиката, с някоя жена, която идва при теб и ти казва: "Благодаря ти, защото музиката ти ми помогна да премина през рака", разказа той.

"Точно тогава си казваш: "Има една много солидна, много силна мисия и трябва да си добре, за да продължиш напред, да продължиш да споделяш това послание за спокойствие и приемане", сподели в размислите си той, обяснявайки, че иска светът да знае, че уязвимостта също е нещо добро, необходимо и важно.

"Тя ти позволява да бъдеш отворен, за да могат емоциите да влизат и излизат, защото понякога дори ни е страх да чувстваме", добави певецът, който призна, че е прекарал "много години в страх да чувства".