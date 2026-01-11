Пари

След "буферния период" НАП следи за спекулативни цени в магазините

Над 1000 са проверките, извършени от началото на годината, уточни Христо Марков

11 януари 2026, 11:05
О т началото на годината НАП е извършила над 1000 проверки, а общо 1706 са те, като се прибавят и извършените в края на миналата година. „Глобите са около 10% от проверките, което за нас е добро постижение. Все още тече процес по събиране на документи и преценка дали увеличенията са обосновани“. Това заяви в студиото на NOVA изпълнителният директор на НАП Христо Марков. 

И добави: "Разчитаме на превенцията. Целта не е да пълним бюджета с глоби, а да спрем спекулативното вдигане на цени. Не сме репресивен орган“, подчерта той. 

По последни данни наложените санкции възлизат на около 200 000 лева. „Няма наложена максимална глоба. В повечето случаи става дума за нарушения от по 6-10 стотинки. Има и онлайн обяви с неправилно превалутиране - там санкциите ще бъдат по-сериозни, дори когато се твърди, че става дума за техническа грешка“, заяви Марков. 

„Има известни неудобства при пазаруването с евро - особено в малките магазинчета. Защото казват, че по-трудно се снабдяват с новата валута. Но предполагам, че от 1 февруари тези неудобства ще изчезнат. В някои по-отдалечени райони все още се работи само с левове, но това постепенно ще се промени", коментира той паралелното използване на лев и евро до края на януари у нас. 

И припомни, че е направен подробен и доста добър анализ от експерти на БНБ съвместно с бизнеса. "Той показва, че най-добрият вариант е срокът за паралелно ползване на лев и евро да бъде един месец. В много други държави този период е бил дори по-кратък - около 14-15 дни“, уточни той.

Източник: NOVA    
