Реки, птици и европейски личности: Европа избира визията на новите евробанкноти

Европейските граждани, включително българите, могат до 21 септември да гласуват онлайн за дизайна на новите евробанкноти; досега са участвали над 8 млн. души.

ЕЦБ избира между 10 предложения по две теми – „Европейска култура“ с личности като Леонардо да Винчи и Бетовен и „Реки и птици“, посветена на природата и единството.

Окончателният дизайн ще бъде избран до края на годината, а новите банкноти се очаква да влязат в обращение през следващите години; старите ще запазят стойността си и ще циркулират паралелно.

ЕЦБ показа предложенията за новите евробанкноти

Европейските граждани могат до 21 септември да гласуват за дизайна на новите евробанкноти, припомня Българската народна банка.

През юли Европейската централна банка представи десет предложения за дизайн на следващата серия евробанкноти и покани всички европейци, включително българските граждани, да изразят мнението си в публична онлайн анкета.

Към средата на август в допитването вече бяха участвали повече от осем милиона души, каза в интервю за БТА Дорис Шнеебергер, директор на дирекция „Банкноти“ в ЕЦБ.

Към края на годината Управителният съвет на ЕЦБ ще избере едно от предложенията. Решението им ще бъде базирано на комбинация от фактори, сред които заключенията на журито на конкурса за дизайн, техническата оценка и резултатите от две анкети: първо, публичната онлайн анкета и второ, отделна анкета със същите въпроси, която се провежда паралелно от независима изследователска компания сред представителна извадка от граждани на еврозоната.

ЕЦБ ще публикува резултатите от двете анкети, след като бъде избрано окончателното предложение, което подчертава значението на възможно най-голямото обществено участие в публичната анкета.

Предложенията, включени в краткия списък, са базирани на две различни теми:

Европейска култура: Културното наследство на Европа чрез емблематични фигури (Леонардо да Винчи, Лудвиг ван Бетовен, Мария Калас и др.). Реки и птици: символи на свободата, единството и връзката ни с природата.

Десетте дизайна бяха избрани чрез общоевропейски конкурс, в който участваха над 1200 графични дизайнери, 25 от които бяха поканени да представят своите дизайнерски предложения.

„Евробанкнотите са повече от просто едно средство за плащане; те са един от най-осезаемите символи на Европа. Благодарение на дизайна си, който съчетава естетика и смисъл, те ще укрепят общата ни идентичност“, заяви президентът на ЕЦБ Кристин Лагард.

„Всеки глас има значение, когато оформяме нещо, което принадлежи на всички нас", посочва Лагард в публикация във Фейсбук.

Мнението на гражданите от голяма важност, защото новите банкноти ще ни съпътстват в продължение на много години. В крайна сметка, много пейзажи от втория тематичен раздел могат да се считат за препратки към природата на България, отбелязва БНБ.

Крайният срок за участие в анкетата е понеделник, 21 септември. Очаква се банкнотите от новата серия да бъдат пуснати в обращение през следващите години.

Евробанкнотите от предходната серия ще запазят стойността си и ще останат в обращение успоредно с новата серия. Това ще бъде първото цялостно преработване на дизайна на евробанкнотите от емитирането им през 2002 г..