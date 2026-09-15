ЕЦБ призова още европейци да гласуват за новите евробанкноти

Е вропейската централна банка призова още европейци да се включат в избора на дизайна на бъдещите евробанкноти, преди общественото допитване да приключи на 21 септември, съобщава Euronews.

Повече от 9 милиона души вече са дали мнението си за предложенията, сред които има известни личности от европейската култура, реки и птици. ЕЦБ определя допитването като едно от най-мащабните европейски обществени проучвания досега.

Общо са представени 10 предложения за дизайн, разделени в две основни теми - „Европейска култура“ и „Реки и птици“.

Реки, птици и европейски личности: Европа избира визията на новите евробанкноти

Калас, Бетовен, Кюри и Леонардо да Винчи

При темата „Европейска култура“ върху бъдещите банкноти могат да се появят някои от най-разпознаваемите европейски личности в музиката, науката, литературата и изкуството.

Сред избраните фигури са Мария Калас, Лудвиг ван Бетовен, Мария Склодовска-Кюри, Мигел де Сервантес, Леонардо да Винчи и Берта фон Зутнер.

Те са разпределени между различните номинали, а на обратната страна на банкнотите са представени пространства и дейности, свързани с европейската култура - музика, образование, библиотеки, музеи и обществени места.

Другата възможност поставя във фокуса реките и птиците на Европа. Проектите съчетават различни природни пейзажи и характерни видове птици, а на обратната страна са изобразени европейски институции.

Всеки може да участва

Онлайн анкетата е отворена за хора от цяла Европа, независимо от възраст, националност или държава на пребиваване. Тя е достъпна на всички 24 официални езика на Европейския съюз.

Над 8 млн. души вече участват в избора на бъдещите евробанкноти

Системата е направена така, че мнението на всеки участник да бъде отчетено само веднъж.

Паралелно с публичното онлайн допитване независимо социологическо дружество провежда и отделно представително проучване сред гражданите на еврозоната.

Гласовете на гражданите няма сами да определят победителя

Резултатите от допитването ще бъдат взети предвид от Управителния съвет на ЕЦБ при окончателния избор, но вотът на гражданите не представлява директно гласуване, при което предложението с най-много подкрепа автоматично печели.

ЕЦБ очаква да избере окончателния дизайн към края на годината.

Процесът по обновяване на евробанкнотите започна по-рано с друго обществено допитване, в което участваха около 365 000 души. След него бяха определени двете теми за бъдещите банкноти.

В конкурса за дизайн са постъпили над 1200 кандидатури, след което независимо жури е избрало десетте предложения, които сега са представени пред обществеността.

ЕЦБ показа предложенията за новите евробанкноти

ЕЦБ работи и по дигиталното евро

Паралелно с обновяването на евробанкнотите Европейската централна банка продължава работата и по дигиталното евро.

То може да бъде емитирано за първи път през 2029 г., ако преговорите по необходимото законодателство в Брюксел приключат до края на 2026 г.

От ЕЦБ подчертават, че дигиталното евро е замислено като допълнение към парите в брой, а не като техен заместител.

Така европейците трябва да запазят възможността сами да избират дали да плащат с банкноти и монети, с дигитално евро или с други платежни средства.

Кога ще влязат в обращение новите банкноти

Изборът на дизайн е само една от стъпките. След окончателното решение предстоят техническа разработка, подготовка на защитните елементи и производство.

Според Европейската централна банка бъдещите банкноти ще започнат да навлизат постепенно през следващото десетилетие.

Това означава, че новият дизайн няма да се появи веднага след избора му. От ЕЦБ уточняват, че са необходими няколко години, преди новата серия реално да стигне до портфейлите на европейците.

ЕЦБ обяснява, че целта е бъдещите банкноти да бъдат по-сигурни, устойчиви, достъпни и разпознаваеми за европейците, като същевременно запазят ролята на парите в брой като широко достъпно средство за плащане.