Омбудсманът предлага по-ниско ДДС за природния газ за домакинствата

Омбудсманът Велислава Делчева предлага временно намаляване на ДДС за природния газ, използван от домакинствата. Тя е изпратила предложение до министър-председателя Румен Радев и министъра на финансите Гълъб Донев с искане правителството да обсъди въвеждането на мярката през отоплителния сезон 2026/2027 г.

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Общественият защитник препоръчва промени в Закона за данък върху добавената стойност, с които стандартната ставка от 20% временно да бъде намалена за доставките на природен газ за битови нужди.

Предложението е намалението да важи от 1 декември 2026 г. до 30 април 2027 г.

Повод за инициативата е рязкото поскъпване на природния газ. От 1 ноември 2026 г. спрямо същия период на миналата година увеличението на утвърдените цени за битовите потребители е между 46,33% и 56,50%.

„Като обществен защитник, с цел достъпно отопление и ограничаване на риска от задлъжняване, предлагам Правителството да обсъди възможностите за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, с който временно да бъде намалена ставката на ДДС от 20% за доставките на природен газ за собствени домакински нужди на крайни битови потребители през отоплителния сезон 2026/2027 г. Предлагам мярката да обхване периода от 1 декември 2026 г. до 30 април 2027 г.“, пише Велислава Делчева.

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Защо омбудсманът настоява за намаляване на ДДС?

Делчева обръща внимание, че поскъпването на природния газ надхвърля дори заложените очаквания в Макроикономическата прогноза „Есен 2026“ на Министерството на финансите. В нея е допусната цена на природния газ от 68 евро за мегаватчас.

Според омбудсмана за домакинствата, които използват природен газ за отопление, няма предвиден защитен механизъм, който да компенсира повишаването на цените.

За разлика от тях потребителите на топлинна и електрическа енергия разполагат с различни механизми за защита. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) вече обяви възможност за запазване на цените след 1 януари 2027 г., докато битовите потребители на природен газ остават изложени на месечните ценови промени.

Омбудсманът подчертава и че преминаването към алтернативен начин на отопление в рамките на един отоплителен сезон би довело до значителни и непредвидени разходи за домакинствата, които вече имат изградени газови инсталации.

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Какво позволява европейското законодателство?

Предложението за намаляване на ДДС е съобразено и с европейското законодателство.

Директива 2006/112/ЕО, изменена с Директива (ЕС) 2022/542, допуска прилагането на намалена ставка на ДДС за доставките на природен газ до 1 януари 2030 г.

Предвидената мярка ще бъде насочена единствено към битовите потребители. Причината е, че за домакинствата ДДС представлява окончателен разход, докато стопанските потребители, които имат право на пълен данъчен кредит, могат да неутрализират данъчната тежест чрез механизма на приспадане.

Предложението на омбудсмана предстои да бъде обсъдено от правителството. Ако бъде прието, то ще изисква промени в Закона за данък върху добавената стойност.