Рекордни надценки: Очаква се нов скок в цените на домати и краставици

Д оматите и краставиците попаднаха сред стоките с рекордни надценки според данните на Комисията за защита на потребителите (КЗП). Въпреки че доставната стойност на краставиците е спаднала с 14%, оскъпяването им при продажната цена продължава да е с 15%.

На този фон от Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция предупреждават за нов очакван скок на цените на родната продукция, съобщава NOVA.

Сезонният фактор вече оказва по-сериозно влияние при повечето зеленчуци. Български краставици в този период се отглеждат предимно в оранжерии, които от няколко дни вече се отопляват. Освен цените на горивата, които поскъпват заради конфликта в Ормузкия проток, има и още един фактор, който производителите отчитат цените на торовете и препаратите, които се внасят с кораби у нас, вече тръгнаха нагоре заради усложнената ситуация в Черно море.

Навън нощем температурите падат. От две седмици земеделският производител Иван Кабуров всяка вечер зарежда пещта, с която отоплява оранжериите, в които отглежда 8 декара с краставици. Той посочва, че в момента енергоносителите ни са увеличени с около 30-40%. През изминалата година пелетите, с които отоплява, бяха 1.60 евроцента, в момента са 2.20-2.40 евроцента.

От няколко дни забелязва, че заради ситуацията с търговските кораби в Черно море се вдига и още един разход. Кабуров казва, че макар и авансово повечето от търговците, които са закупили торове, пелети и горива, продават на по-висока цена. „В момента ние сме между чука и наковалнята. Високите разходи оскъпяват нашата себестойност, а държавата, търговците и всички натискат за по-ниски цени“, допълва той.

1,20 евро в момента е цената на едро, на която излиза килограм краставици от оранжерията му. Но до крайния потребител е виждал тя да стига до 2.80. Според него това се дължи на прекупвачи, които са в сивия сектор. По думите му в сивия сектор се продава без ДДС, така на 2 евро разликата е около 40 евроцента. Той казва още, че междинните търговци се оправдават с това, че транспортът е увеличен, а също и разходите за съхраняване.

Подобна ценова аномалия със 100% надценка се наблюдава и при доматите, отчитат от Асоциацията на българските оранжерийни производители.

Председателят на БАПОП Марин Генуров казва: „В момента борсовата цена е между 2.50-3.00 до 3.50 евро в зависимост от вида домат, ако говорим за розов домат той е 3-3.50 на пазара. В магазините може да видите на 7-7.50 евро. Всеки си слага каквато си иска надценка. През колко търговци е минал този домат не мога да кажа, но и дори да е през няколко прекупвача това са страшно високи надценки“.

Оранжерийните производители се оплакаха, че ще трябва да понесат и още един удар. Секторът няма да получи и цент от предвидената за земеделието т.нар „иранска помощ“, която се дава от Европейския съюз като компенсация за по-скъпите горива и торове и трябва да бъде изплатена до края на декември.

„За съжаление нашият оранжерийният сектор няма да получи такова подпомагане от нея. Това, което разбираме от изказване на Министерството на земеделието, е че тя ще бъде единствено и само за компенсиране на повишението на газьола, на дизела, който в нашия сектор по технологични причини не е толкова използвано. Гориво като газ, пелети и т.н. няма да бъдат компенсирани, което е абсурдно“, казва Генуров.

Над 100 декара с ранно зеле е изкоренил преди месеци Иван Кабуров, тъй като пазарът се сринал. Сега е засял зимно с надеждата, че ще може да го реализира. Заради увеличаващите се разходи, несигурният пазар и нелегалния внос е решил от догодина да свие производството си от 600 декара.

„Категорично намаляваме зеленчукопроизводството с най-малко 50%“, казва производителят.