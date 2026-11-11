Минималната заплата през 2027 г.: Издържа ли се с 512 евро чисто на месец?

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От 1 януари 2027 г. минималната работна заплата в България ще бъде 660 евро. Увеличението е с близо 40 евро, или 6,4%, спрямо сегашните 620,20 евро. Но колко пари реално ще получават работещите, успява ли ръстът да компенсира инфлацията и как изглеждат българските доходи на фона на останалите държави в Европейския съюз? Това пресмята NOVA.

След приспадане на основните данъци и осигуровки работещите на минимална заплата ще получават около 512 евро чисто на месец.

Официално: Минималната заплата става 660 евро от 1 януари 2027 г.

Очакванията на Министерството на труда и социалната политика са през 2027 г. малко над 462 000 работещи да получават минимална работна заплата.

Кои работещи ще получават минимална заплата

Според анализ на Икономическия и социален съвет приблизително всеки четвърти работещ в секторите „Строителство“, „Селско стопанство“, „Търговия“, „Транспорт“ и „Административни и спомагателни дейности“ е на минимално възнаграждение.

Това са предимно общи и сезонни работници, продавач-консултанти, складови работници, хигиенисти и служители в охраната.

В други сектори делът на работещите на минимална заплата е незначителен. Сред тях са информационните дейности, държавното управление, образованието и производството и разпределението на електроенергия.

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Изпреварва ли увеличението инфлацията

Данните на Националния статистически институт показват, че през последните години минималната работна заплата е нараствала по-бързо от инфлацията.

През 2023 г. увеличението е било 10% при средногодишна инфлация от 9,5%. През следващите години минималното възнаграждение е нараствало съответно с близо 20%, 15,5% и почти 13%.

За 2027 г. предвиденото увеличение е по-малко - 6,4%.

Колко пари са необходими за издръжка

Според последните изчисления на КНСБ един човек, който живее сам, се нуждае от поне 842 евро месечно за нормална издръжка. За тричленно семейство с дете под 14 години необходимата сума достига 1516 евро.

Така очакваната нетна минимална заплата от 512 евро остава с 330 евро под определената от синдиката сума за издръжка на сам човек.

България остава последна в ЕС

Въпреки увеличението България продължава да е държавата с най-ниска брутна минимална работна заплата в Европейския съюз.

Латвия и Румъния ни изпреварват съответно с около 160 и 200 евро.

Разликите обаче се променят, когато се сравняват нетните възнаграждения, тоест парите след приспадане на данъците и осигуровките.

В България удръжките са сред по-ниските, докато в Румъния данъчната тежест върху минималната заплата е най-висока. Затова двете страни се доближават значително по размер на нетното възнаграждение.

Ако през следващата година минималната заплата в Румъния не бъде увеличена, се очаква българското нетно минимално възнаграждение да изпревари румънското.

Подобна разлика между брутно и нетно възнаграждение има и при държавите с най-високи минимални заплати. Люксембург води по брутен размер, но след данъците и осигуровките Ирландия излиза начело по нетно възнаграждение.