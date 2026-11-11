Русия арестува двама предполагаеми полски шпиони в Калининград, Варшава заговори за провокация

Р уската Федерална служба за сигурност (ФСС) съобщи, че е арестувала двама души, които определя като агенти на полските специални служби. Според руското контраразузнаване те са събирали информация за военни обекти и военнослужещи в Калининградска област, предаде "Интерфакс".

Полша: Руски шпионин в министерството на отбраната?

Russia arrests two suspected Polish spies in Kaliningrad, Interfax reports https://t.co/eZEuCZhSTN — Reuters (@Reuters) November 11, 2026

По данни на ФСС двамата задържани са работили за Службата за военно разузнаване към Министерството на националната отбрана на Полша и за Агенцията за вътрешна сигурност на страната.

Руското ведомство твърди, че те са събирали и предавали сведения за военнослужещи и обекти на руското Министерство на отбраната. Според съобщението им е възложено и да събират информация за социално-икономическата обстановка, миграционната и социалната политика в Калининградска област.

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Срещу двамата са образувани наказателни производства по обвинение в шпионаж. Съдът е постановил те да останат в ареста, съобщи ФСС.

Освен това седем полски граждани и трима руснаци, за които руските власти твърдят, че са поддържали контакти с полските специални служби, са получили официални предупреждения за недопустимостта на действия, които могат да създадат условия за шпионаж или държавна измяна.

На седемте полски граждани е наложена и забрана за продължителен период да влизат в Русия, уточнява "Интерфакс".

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Полша определи руските твърдения като провокация

Варшава реагира на съобщението на руската служба. Говорителят на полския министър, отговарящ за специалните служби, е отказал да коментира директно твърденията за арестуваните.

Междувременно Яцек Добжински написа в социалната мрежа X, че на фона на отбелязвания на 11 ноември Ден на независимостта на Полша възприема руските изявления като поредна провокация и акт на дезинформация, съобщава "Ройтерс".

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Защо Калининград е стратегически важен за Русия

Калининградска област е руски ексклав на брега на Балтийско море. Тя няма сухопътна връзка с останалата част от Русия и граничи с Полша и Литва, които са членки на Европейския съюз и НАТО.

Регионът има важно стратегическо значение за Москва заради разположението си между две държави от Алианса и достъпа до Балтийско море. Там се намира и щабът на руския Балтийски флот.

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Калининград периодично се превръща в точка на напрежение между Русия, Полша и Литва, както и в отношенията между Москва и НАТО. Военното присъствие на Русия в областта и близостта ѝ до територията на Алианса са сред факторите, които я превръщат в чувствителна зона за сигурността в Северна Европа.