Нова тревога в Ормузкия проток: Петролен танкер се запали след удар в мина

П етролен танкер се е запалил в източната част на Ормузкия проток, след като се е ударил в морска мина в район с ограничен достъп. Това съобщи иранската армия в изявление, цитирано от "Франс прес" и "Ройтерс".

Петролен танкер се взриви след сблъсък с морска мина в Ормузкия проток

Техеран претендира за контрол над стратегическия морски маршрут, през който преди началото на войната в края на февруари преминаваше около една пета от световните доставки на въглеводороди. Конфликтът започна с американско-израелски удари срещу Иран.

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В отговор САЩ наложиха блокада на иранските пристанища и започнаха да ескортират петролни танкери по този маршрут.

„Рано тази сутрин петролен танкер, нарушил установените правила, се запали, след като удари морска мина в опасна и забранена зона източно от Ормузкия проток“, заявиха военноморските сили на иранската армия в комюнике, разпространено по държавната телевизия.

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Иранските власти не съобщават името на кораба, нито под чий флаг плава. Не се посочва и дали има пострадали членове на екипажа.

Подобни съобщения зачестиха през последните седмици. Междувременно Вашингтон твърди, че до голяма степен е разминирал този жизненоважен морски маршрут.

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Вчера Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) съобщи в отделни изявления, че три кораба са се запалили в Ормузкия проток.